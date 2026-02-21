美拟派5000人「技术军团」赴海外 图降中国AI市占率

美国计划重塑「和平队」，拟派遣5000名美国科学和数学专业毕业生赴海外，以提高外国对美国AI技术的依赖，并压缩中国技术产品市场空间。白宫昨日发文证实，将组建「技术军团」。

白宫昨日发出新闻稿指，美国白宫科技政策办公室主任克拉齐奥斯在印度AI峰会上宣布，为进一步推动AI在发展中国家的应用，特朗普政府正通过启动「技术军团」（Tech Corps）项目，将美国历史悠久的「和平队」带入21世纪。

彭博社此前引述一名美国官员透露，美国未来5年将向「和平队」伙伴国家派出多达5000名志愿者和顾问，试图引导这些国家采用美国AI软硬件。今年科技志愿者的招募与培训将启动，首批目标为500人，美国国务院、商务服务局等机构将协调分派志愿者。

美国的「和平队」成立于1961年冷战时期，由时任总统甘迺迪创立，长期被视为美国善意外交的重要工具。数据显示，去年有超3000名志愿者在60多国服务，涵盖农业、医疗与环保等领域，今次新增科技板块，将显著扩大机构职能范围。