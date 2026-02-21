伊朗局势｜特朗普：考虑向伊朗发动「有限度」军事打击 英国据报拒借基地「开火」

中东战云密布，美国总统特朗普周五首度开腔证实，正考虑向伊朗发动「有限度」军事打击，试图以武力迫使对方在核协议问题上低头。然而，美方的强硬手段踢到冷板凳，长期盟友英国据报已明确表态，拒绝借出空军基地供美军发动先发制人袭击。伊朗方面则软硬兼施，一边警告动武会令局势复杂化，一边透露正草拟新协议，冀以外交手段寻求双赢。

警告伊朗：不达成协议将有遗憾

特朗普周五在白宫出席州长工作早餐会时，面对记者追问是否考虑施袭以迫使德黑兰就范，他直言不讳表示：「我大概可以说，我正考虑这做法。」

据英国传媒披露，首相施纪贤已正式拒绝特朗普的要求，禁止美军使用位于英格兰及英属印度洋领地迪戈加西亚岛（Diego Garcia）的两个空军基地发动先发制人袭击。路透社

特朗普早前在「和平委员会」会议上已发出严厉警告，重申绝对不容许伊朗拥有核武，更下通牒指未来10至15天将有定论，否则「将发生不好的事」。

多份美媒报道指，若美方拍板动武，首轮攻势或在数天内展开，目标锁定伊朗的军事或政府设施。若德黑兰仍坚持提炼浓缩铀，美方行动或升级为大规模打击，甚至旨在推翻现政权。

伦敦忧触犯国际法 迪戈加西亚禁「起飞」

虽然特朗普有意大动干戈，但作为铁杆盟友的英国却选择划清界线。据英国传媒披露，首相施纪贤已正式拒绝特朗普的要求，禁止美军使用位于英格兰及英属印度洋领地迪戈加西亚岛（Diego Garcia）的两个空军基地发动先发制人袭击。英方认为，此类军事行动存在触犯国际法的风险。

值得注意的是，迪戈加西亚基地一直是美军部署重型轰炸机队、威慑中东的核心据点。英国国防部虽拒评具体行动细节，但强调英方虽反对伊朗发展核武，但中东安全与法理依据仍是首要考量，此举无疑令美军的军事部署大打折扣。

伊朗抛橄榄枝 拟两日内完稿新协议

面对美方的军事威胁，伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）采取外交攻势。他受访时强调，武力只会令事态纠缠不清，外交谈判才是唯一出路。他透露，伊朗正全速起草新的核协议草案，预计两、三天内完成，待最高领导层批准后将提交予美方，期望能达成一项「公平、双赢」的协议。