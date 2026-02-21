Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案｜传英政府推动褫夺安德鲁王位继承权 BBC揭堕落之路

更新时间：07:13 2026-02-21 HKT
发布时间：07:13 2026-02-21 HKT

爱泼斯坦丑闻阴霾未散，英国王室再掀震荡。英媒周五（20日）报道，英国政府正研究透过国会立法，褫夺英王查理斯三世胞弟安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor）的王位继承权。安德鲁目前仍位列王位继承序列第八位，仅次于多名王室直系成员。

安德鲁涉泄密被捕仍列第八顺位　国会可立法更改

安德鲁日前因涉嫌在出任英国国际贸易与投资特别代表期间，向已故淫媒爱泼斯坦泄露机密文件，涉「公职人员行为不当」被警方拘捕，扣留问话约半日后获释，但仍在调查之列。

根据英国下议院图书馆资料，王位继承顺位可透过国会法案修改，并非不可动摇。历史上亦有先例，1701年《王位继承法》及其后修订，曾令王室成员因婚姻或宗教因素被排除或恢复继承资格。若政府正式推动立法，理论上可将安德鲁移出继承序列。

目前安德鲁之后的继承顺位为其两名女儿——比阿特丽斯公主（Princess Beatrice）及尤金妮公主（Princess Eugenie）。英王室未就褫夺继承权传闻置评。

英国广播公司（BBC）中文版梳理事件发展，指出安德鲁的声誉自2019年起急转直下。当年他接受BBC《新闻之夜》专访，否认与指控他性侵的朱弗雷（Virginia Giuffre）有性关系，并以「当晚带女儿去食薄饼」作为不在场证明，更声称自己因福克兰战争创伤「几乎不会流汗」，试图反驳朱弗雷指其「汗流浃背」的描述。惟访问引发舆论哗然，其后被迫辞去所有王室公职。

朱弗雷遗作详细提及三次性侵过程

报道指，朱弗雷在遗作中《无人拥有的女孩》中透露，她曾恐惧自己会死在爱泼斯坦及其圈子的手中，成为「性奴」。书中大量内容读来令人心碎，她详述了爱泼斯坦施加的虐待性性侵，那些折磨「令我痛苦至极，只能祈求昏厥以逃避」。

根据《无人拥有的女孩》记载，2001年3月，爱泼斯坦的女友麦斯威尔唤醒她，声称这是「特别的日子」，朱弗雷会变成「像灰姑娘一样」，即将遇见「英俊的王子」。

朱弗雷回忆称，当他们见面时，麦克斯韦要求当时41岁的安德鲁猜测她的年龄。书中记载：「他猜对了——17岁。」安德鲁还补上一句：「我的女儿们（比阿特丽斯公主和尤金妮公主）都比你小一点。」

当晚，她与爱泼斯坦、麦斯威尔及安德鲁一同前往伦敦的Tramp夜店，朱弗雷回忆，安德鲁当时「汗流浃背」。

随后四人驾著车，前往麦斯威尔的寓所。途中，麦斯威尔要求朱弗雷「要像对杰佛瑞（爱泼斯坦）那样的」，对待安德鲁。

朱弗雷形容安德鲁对她态度友善，却是带著一副理所当然的态度，「仿佛与我发生性关系是他一出生就被赋予的权利」。

「翌日清晨，麦斯威尔显然已与她的王室密友（安德鲁）谈过，因为她对我说：『你表现得很好。王子玩得很开心。』」

朱弗雷写道，当时她感觉不太好，不久后，爱泼斯坦便会给我15,000美元，作为为安德鲁「提供服务」的酬劳。

她表示，大约一个月后，她在爱泼斯坦位于纽约的联排别墅里，第二次与安德鲁发生性行为。而第三次，则在爱泼斯坦的私人岛屿上，她成了「一场性派对」的其中一名参与者。她写道：「爱泼斯坦、安迪以及另外大约八名年轻女孩和我一起发生性行为。」

「其他女孩看起来都未满18岁，且几乎不会说英语。爱泼斯坦笑著说她们无法真正沟通，还说这些女孩最容易相处。」她说。

2022年，朱弗雷与安德鲁达成庭外和解协议，安德鲁否认性侵指控，但支付巨额和解金。

 

 

