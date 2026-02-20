关税案｜特朗普：已有关税备选方案  批最高法院裁决是「耻辱」

美国最高法院周五（20日）裁定总统特朗普政府大规模关税政策违法，特朗普回应表示，他已有关税的备选方案，并批评最高法院裁决为「耻辱」。

特朗普政府自12月14日起未提供关税征收数据，外界对美国政府至今究竟征收了多少相关关税，无法核查。但美国宾夕法尼亚大学沃顿预算模型经济学家今日稍早时候曾估计，基于美国《国际紧急经济权力法》征收的特朗普关税金额已超过1750亿美元。随着最高法院裁定其违法，这笔款项可能需要退还。

加拿大政府发表声明表示，美国最高法院关于关税的裁决巩固了加拿大立场，即美国实施的《国际紧急经济权力法》的关税毫无正当理由。

英国政府就美国最高法院关于关税的裁决表示：「这应由美国自行决定，但随着更多细节公布，我们将继续支持英国企业。