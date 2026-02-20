Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

关税案｜特朗普：仍有「更强大手段」可用 或可收取更多税款

即时国际
更新时间：23:42 2026-02-20 HKT
发布时间：23:42 2026-02-20 HKT

美国最高法院周五（20日）裁定总统特朗普政府大规模关税政策违法，特朗普于同日（约香港时间周六凌晨2时）召开记者会，称对法院的裁决深感失望，政府会对关税采取其他替代方案。他形容，他仍有「更强大的手段」可用，或许可以收取更多税款。

白宫：其他替代方案较为繁复、权力较受限制

特朗普随后说，将在现有关税基础上征收10%的全球关税；所有现行的国家安全关税自即日起全面生效。

白宫表示，将迅速研究透过其他法律工具代替被裁定不合法的关税，但相关代替方案普遍较为繁复和权力较受限制。路透社
白宫表示，将迅速研究透过其他法律工具代替被裁定不合法的关税，但相关代替方案普遍较为繁复和权力较受限制。路透社

相关新闻：美最高法院裁定特朗普全球关税政策无效 学者：或须退还1,750亿美元

最高法院裁决出炉后，白宫表示，将迅速研究透过其他法律工具代替被裁定不合法的关税，但相关代替方案普遍较为繁复和权力较受限制。

数小时后，特朗普召开记者会，他先批评最高法院「已被外国利益左右」，法院中的民主党人「是国家的耻辱」，某些大法官「不想做正确的事」。

他续称，关税为美国带来了强大的国家安全，政府将对关税采取其他替代方案，「也许我们可以收取更多金钱」，又称身为总统的化有权切断与一个国家的所有贸易往来，有权实施禁运。

特朗普说：「法院说我不能根据IEEPA向任何国家收取1美元。我想做什么都可以，但我不能收取任何费用。我可以颁发许可，但不能收取许可费。我现在将朝着更强大的方向前进。现在我将走我原本可以走的路。」他说，将在现有关税基础上征收10%的全球关税；所有现行的国家安全关税自即日起全面生效。

加拿大政府发表声明表示，美国最高法院关于关税的裁决巩固了加拿大立场，即美国实施的《国际紧急经济权力法》的关税毫无正当理由。

英国政府就美国最高法院关于关税的裁决表示：「这应由美国自行决定，但随着更多细节公布，我们将继续支持英国企业。

特朗普政府自12月14日起未提供关税征收数据，外界对美国政府至今究竟征收了多少相关关税，无法核查。但美国宾夕法尼亚大学沃顿预算模型经济学家今日稍早时候曾估计，基于美国《国际紧急经济权力法》征收的特朗普关税金额已超过1750亿美元。随着最高法院裁定其违法，这笔款项可能需要退还。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美最高法院裁定特朗普全球关税不合法 学者：或须退还1,750亿美元
即时国际
3小时前
美国驻韩战机日前罕有逼近中国的防空识别区。X@INDOPACOM
驻韩F-16迫近防空识别区 中日战机黄海爆罕见对峙
即时国际
15小时前
2初中生扶自炒妇被定次责遭索赔¥22万 网民怒批：都话不准扶︱有片
00:36
2初中生扶自炒妇被定次责遭索赔¥22万 网民怒批：都话不准扶︱有片
即时中国
10小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
11小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
13小时前
新年利是钱6招存入银行！指定存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得 免排队超方便
新年利是钱6招存入银行！汇丰/恒生/东亚指定存钞机收$20/$50纸币 经八达通都得 免排队超方便
生活百科
7小时前
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2026-02-19 14:30 HKT
铜锣湾投注站楼上有只招财猫？ 爱猫港男影猫影到中六合彩 买复式中4个字｜Juicy叮
铜锣湾投注站楼上有只招财猫？ 爱猫港男影猫影到中六合彩 买复式中4个字｜Juicy叮
时事热话
11小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
2026-02-19 20:41 HKT
农历新年｜初四茶餐厅收加二 网民斥饮食界黑暗 黄家和：员工及临时工时薪较平时高三成
农历新年｜初四茶餐厅收「加二」网民批「抢钱」 黄家和：员工时薪较平时高三成
社会
8小时前