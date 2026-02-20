关税案｜特朗普：仍有「更强大手段」可用 或可收取更多税款

美国最高法院周五（20日）裁定总统特朗普政府大规模关税政策违法，特朗普于同日（约香港时间周六凌晨2时）召开记者会，称对法院的裁决深感失望，政府会对关税采取其他替代方案。他形容，他仍有「更强大的手段」可用，或许可以收取更多税款。

白宫：其他替代方案较为繁复、权力较受限制

特朗普随后说，将在现有关税基础上征收10%的全球关税；所有现行的国家安全关税自即日起全面生效。

白宫表示，将迅速研究透过其他法律工具代替被裁定不合法的关税，但相关代替方案普遍较为繁复和权力较受限制。路透社

数小时后，特朗普召开记者会，他先批评最高法院「已被外国利益左右」，法院中的民主党人「是国家的耻辱」，某些大法官「不想做正确的事」。

他续称，关税为美国带来了强大的国家安全，政府将对关税采取其他替代方案，「也许我们可以收取更多金钱」，又称身为总统的化有权切断与一个国家的所有贸易往来，有权实施禁运。

特朗普说：「法院说我不能根据IEEPA向任何国家收取1美元。我想做什么都可以，但我不能收取任何费用。我可以颁发许可，但不能收取许可费。我现在将朝着更强大的方向前进。现在我将走我原本可以走的路。」他说，将在现有关税基础上征收10%的全球关税；所有现行的国家安全关税自即日起全面生效。

加拿大政府发表声明表示，美国最高法院关于关税的裁决巩固了加拿大立场，即美国实施的《国际紧急经济权力法》的关税毫无正当理由。

英国政府就美国最高法院关于关税的裁决表示：「这应由美国自行决定，但随着更多细节公布，我们将继续支持英国企业。

特朗普政府自12月14日起未提供关税征收数据，外界对美国政府至今究竟征收了多少相关关税，无法核查。但美国宾夕法尼亚大学沃顿预算模型经济学家今日稍早时候曾估计，基于美国《国际紧急经济权力法》征收的特朗普关税金额已超过1750亿美元。随着最高法院裁定其违法，这笔款项可能需要退还。