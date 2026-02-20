爱泼斯坦案｜私人律师会计师协助性交易 同意遗产拨2亿港元与受害人和解

美国「富豪淫媒」爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的私人律师与会计师，是其遗产共同执行人，这两人也涉反性交易与人口贩运行为。根据最新提交的联邦法院文件，他们同意与多名性侵受害人达成集体诉讼和解，将动用爱泼斯坦遗产中的2,500万美元（约1.95亿港元）作为和解金。不过，协议有待法官批准，且内容不包括承认不当行为。

本案于2024年提出，原告指控爱泼斯坦的私人律师因迪克（Darren Indyke）与会计师卡恩（Richard Kahn），也涉及「长期协助爱泼斯坦、维系其性交易体系运作」。诉状指出，两人替爱泼斯坦设计并管理银行帐户结构，使其与同伙能够取得大量现金进行非法性交易，并在多年期间掩盖相关金流。

犯罪网路帮凶 与受害人假结婚

起诉书更指称，两人涉嫌与爱泼斯坦安排「至少与三名女性假结婚」，协助她们取得移民身分，让她们得以继续受控于爱泼斯坦的性剥削。原告形容，两人「组织、控制并指导」性交易企业的多数关键运作，明知涉及性虐待与人口贩运，仍选择追逐金钱与权力。不过，诉讼并未指控两人参与性侵或性剥削行为，而是「犯罪网路的帮凶」。

两名执行人透过律师发表声明，全面否认相关指控，强调从未协助或知悉爱泼斯坦的犯罪行为，也未与其有社交往来。律师并指出，没有任何女性指控两人实施或目睹性虐待，也未曾向他们举报相关情事。

依拟议和解条款，若符合资格的集体诉讼成员少于40人，遗产方将支付2,500万美元；若超过40人，金额将提高至3,500万美元（约2.74亿港元），由爱泼斯坦遗产给付，但参与和解者必须放弃未来对爱泼斯坦遗产的索赔权，也不得再从相关受害者赔偿基金中取得补偿。

爱泼斯坦于2019年8月去世前两天，所清点的财产为6.5亿美元（约50.8亿港元），但由于几年来多宗诉讼费用不断付出，根据去年10月的法庭文件，爱泼斯坦遗产已缩水至1.27亿美元（约9.9亿港元）。

另外，美国司法部上个月披露的文件中包括爱泼斯坦的「1953年信托」副本，其中详细列出去世后将其巨额财富分配给众多朋友、家人、员工和同事。文件显示，律师因迪克受赠5000万美元，会计师卡恩受赠2,500万美元。

目前相关资产仍冻结于美属维京群岛遗嘱认证法院，待所有未决索赔处理完毕。另一方面，因迪克预计下周出席美国众议院监督委员会的闭门听证会，卡恩则预计于3月出席听证。