印裔英籍医生发文批评印度人民党 遭立案调查受困印度逾月

一名任职英国国民保健服务（NHS）顾问的印裔医生，被指在Facebook发布有关印度人民党（BJP）领导人的「不当内容」，于印度遭立案调查及禁止离境，受困一个月无法返回英国。

涉事医生帕蒂尔（Sangram Patil）在Facebook和YouTube上拥有大量粉丝。他在1月10日与妻子抵达孟买，遭拦截并问话超过10个小时；1月16日又再被问话8个小时。他批评，因为在社交媒体上所说的一句话而被讯问超过20小时，感觉像是「针对性的骚扰」。

帕蒂尔关心时政，帖文不时提及BJP及莫迪。 facebook

当局以正在调查为由，阻止他按计划于1月19日离境返回英国，目前未知他何时才能离境。他向法院提出诉讼，要求撤销案件登记并解除旅行限制。此案定于2月27日开庭审理。

据英国广播公司（BBC）报道，警方是根据印度人民党马哈拉施特拉邦社交媒体事务负责人巴姆雷（Nikhil Bhamre）的投诉展开调查，巴姆雷声称「该帖子可能在支持和反对印度人民党意识形态的各个群体之间制造敌意」。

警方根据印度刑法对帕蒂尔立案，罪名是「发表包含虚假信息的言论，可能导致社群间的敌意和仇恨」。

帕蒂尔强调，帖文并没有提及印度总理莫迪（Narendra Modi）的名字，也没有以任何直接或间接的方式令人想到莫迪。他表示，已对警方的所有问题提供书面答复」，质疑警方想将调查范围扩大到该贴文之外，要求他交出不相关的资料和设备，疑似是想「陷害」他。

英国外交、国协及发展事务部的一位发言人没有透露具体细节，但上周表示，他们「正在为一名在印度的英国男子提供支持，并与当地政府保持联系」。