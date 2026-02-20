Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩戒严风波｜尹锡悦内乱罪成囚终身 为给民众带来「苦难」道歉

即时国际
更新时间：16:32 2026-02-20 HKT
发布时间：16:32 2026-02-20 HKT

南韩前总统尹锡悦因发动戒严，19日被判叛乱罪成终身监禁，他今（20）就戒严事件给民众带来的「苦难」道歉。

法新社报道，南韩首尔中央地方法院裁定，尹锡悦于2024年12月3日发布戒严后，派遣军队前往国会大厦，法院认定此举是意图令国会瘫痪一段时间，因此裁定叛乱罪名成立。

法院强调，尹锡悦宣布戒严令造成巨大社会代价，且很难找到任何迹象表明被告对此表达过悔意。

尹锡悦20日透过律师发表声明对人民道歉，但仍坚称戒严是为了「救国」。他表示：「虽然我决心拯救国家，但由于自身过失，给民众带来了不满和苦难，对此我深表歉意。」

尹锡悦又表示，法院的判决难以接受，但他未透露会否上诉。

目前65岁的尹锡悦被判无期徒刑，未知何时符合假释条件。大多数被判终身监禁的南韩囚犯，通常在服刑20年后可申请假释。

