大阪市获神秘人捐21kg金条 将修复老旧供水系统

即时国际
更新时间：16:00 2026-02-20 HKT
发布时间：16:00 2026-02-20 HKT

日本大阪市水道局收到匿名者捐赠重达21公斤的金条，目前价值约5.6亿日圆（约2820万港元）。局方表示将用于修复市内老化的供水系统，市长横山秀幸指捐款金额「令人震惊」，他「激动得说不出话来」。

据称金条由一位匿名捐赠者于去年11月捐赠，这位神秘人也曾捐赠50万日圆（约2.5万港元）现金。

日本埼玉县路陷救援困难。 路透社
大阪市水道局统计，2024财政年度，大阪市道路下方的供水管发生外泄事故超过90宗。横山说：「修复老化的供水管道需要巨额投资。因此，我对此只有感激之情。」

大阪位于日本关西地区，是日本第三大城市，拥有近300万人口，是重要的商业中心。但与许多日本城市一样，大阪的供水和污水管线日渐老化。

当地媒体报道指出，日本超过20%的水管已超过40年的法定使用寿命。由于许多城市的污水管基础设施老化，日本城市中也越来越常见天坑（路陷）。

