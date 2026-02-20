Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

第九次党代会揭示未来5年蓝图 金正恩强调国家地位不可逆转

更新时间：14:16 2026-02-20 HKT
发布时间：14:16 2026-02-20 HKT

北韩执政劳动党第九次代表大会周四（19日）在首都平壤开幕，劳动党总书记金正恩致开幕辞，未提及韩美，只强调朝鲜的国家地位已不可逆转地得到巩固。而观察人士正透过卫星影像搜寻是否出现大型阅兵的迹象。在阅兵仪式中，平壤曾展示最新、威力最强大的武器，是外界了解其军力的重要少数窗口之一。

暗示北韩巩固拥核国地位

金正恩表示，与八大举行的5年前相比，北韩不可逆转地巩固了国家地位，世界政治格局和其给北韩带来的影响关系发生巨大变化。金正恩此番话被解读为意在强调北韩已巩固拥核国的地位。

北韩公开600毫米大口径火箭炮 金正恩暗示能作核攻击

金正恩未提及韩美、核力量相关内容。美联社
金正恩未提及韩美、核力量相关内容。美联社
北韩执政劳动党第九次代表大会揭幕。美联社
北韩执政劳动党第九次代表大会揭幕。美联社
共有5000名劳动党成员出席会议。法新社
共有5000名劳动党成员出席会议。法新社

金正恩未提及韩美、核力量相关内容，而是将较多篇幅用于经济问题。他指出，经济建设、人民生活改善、国家社会生活改革等迫在眉睫的历史性课题摆在眼前。未来5年的新规划期是关键时期，应全面推进新时代地方发展政策、农村革命纲领等已制定并启动的中长期计划。

总结近5年取得成果

南韩韩联社报道，今次九大将总结北韩近5年取得的成果，并公布未来5年的对内对外政策方向。

另外，统一俄罗斯党和中国共产党分别于18日和19日就九大开幕向金正恩致贺电。

共有5000名劳动党成员出席会议，并提交未来5年各领域的新目标与计划。

自2021年上次大会以来，北韩持续发展核武库，并多次试射洲际弹道导弹。

