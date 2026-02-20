司法部总部正门悬挂特朗普巨幅肖像画 引发独立性质疑

美国华盛顿司法部总部大楼正门上方外墙周四挂上一幅印有总统特朗普巨幅肖像的垂直横幅，引发舆论关注。批评者指出，自特朗普连任以来，司法部的独立性正在动摇，并日益成为总统打击政敌的工具，这包括针对联邦调查局（FBI）前局长科米（James Comey）以及纽约州总检察长詹乐霞（Letitia James）等政治对手的诉讼。

配上「「让美国再次安全」标语

美东时间当日下午1时左右，社交媒体开始流传工人使用起重机悬挂横幅的照片。该横幅高约30呎，印有特朗普的黑白肖像，还配有「让美国再次安全」的标语，这是特朗普政府在打击非法移民和暴力犯罪议题上的核心口号之一。

相关新闻：

甘迺迪中心 | 改名后引发退演潮 特朗普宣布关闭2年翻新

司法部发言人表示，此举是为庆祝美国建国250周年、并彰显「在特朗普总统领导下让美国更安全」的历史性工作。然而批评者指出，横幅本身并未提及250周年主题或相关标志，其政治意味远大于纪念意义。

司法部长自诩为总统主要支持者

事实上，司法部长邦迪自诩为总统的主要支持者与保护者，摒弃了前任为了维护调查与起诉公正而与白宫保持距离的做法。

加州民主党国会参议员希夫（Adam Schiff）批评在联邦大楼外悬挂总统肖像横幅，称其涉嫌动用公共资源进行政治宣传。

司法部老将、现任「司法联络」（Justice Connection）组织创始人史黛西·扬（Stacey Young）发表声明，斥此举「可耻」，并称这足以证明特朗普已「劫持」司法部的独立性。

甘迺迪中心冠名惹争议

此前，特朗普已将甘迺迪表演艺术中心冠上自己名字，并在白宫西廊设立「总统名人堂」，内含嘲讽拜登和奥巴马的铭牌。特朗普的名字去年也被挂在华盛顿的美国和平研究所大楼上。

过去几个月，类似的横幅也曾出现在劳工部、农业部等联邦机构大楼外，配有「美国工人至上」及「繁荣美国」等标语。