Suica卡 | 企鹅年底退役 新吉祥物选拔启动

即时国际
更新时间：11:19 2026-02-20 HKT
发布时间：11:19 2026-02-20 HKT

JR东日本宣布，将为交通IC卡Suica寻找全新吉祥物，陪伴旅客多年的企鹅将于今年底正式退役。公司表示，新吉祥物将象征Suica品牌从交通支付工具转型为更贴近生活、能与民众及地方社群互动的生活装置。与此同时，Suica将大幅度改版扩展新功能，包括提升储值上限、开放余额追踪支付、好友转帐与代码支付等。

原型是南极阿德利企鹅

Suica卡的企鹅吉祥物是由插画家坂崎千春创作，原型是南极的阿德利企鹅，可爱模样深受日本民众及各国游客欢迎，在东京有多间周边商品专卖店、咖啡厅，新宿车站还有一座金色Suica企鹅雕像。

Suica卡的企鹅吉祥物是由插画家坂崎千春创作。X＠JREast_News
Suica将选拔全新吉祥物。JR东日本网页
Suica企鹅毕业消息引来大量使用者及铁道迷的婉惜。JR东日本X
Suica卡自2001年发行以来，发行量已突破1亿张，包括实体卡与行动版。为向企鹅这位吉祥物致敬，公司将于3月推出Penguin Years纪念活动，开设网站回顾历史，并同步推出周边商品与相关活动。

新吉祥物明年4月揭晓

JR东日本2月中旬成立选考委员会，先收集集团内部对新吉祥物的期待与品牌想像，再委托年轻创作者提出设计方案。预计今年夏天将公布3组候选角色，并开放使用者投票，最终结果将于明年4月揭晓。

目前公布的5名评审委员，包括担任委员长的编剧小山薫堂、模特儿市川纱椰等5人，JR东日本表示，后续将再公布委员会完整阵容。

