伊朗局势 | 美海空军集结中东 美媒：8小时调动逾50架战机

更新时间：10:18 2026-02-20 HKT
发布时间：10:18 2026-02-20 HKT

美军对伊朗动武如箭在弦之际，媒体透过公开飞航资料与影像分析，发现美军8小时内调动超过50架战机，飞往欧洲与中东周边，显示空中战力正在集结。

哥伦比亚广播公司（CBS）新闻网报道，「大量激增」的空中战力正在驰援中东，与现正部署中东的「林肯号」航空母舰，正前往附近海域的「福特号」，组成总统特朗普口中的无敌舰队。

相关新闻：
伊朗局势 | 伊朗致函古特雷斯 表明果断回应侵略 俄伊海军联合演习

从美东西岸起飞

CBS透过飞行追踪数据与官员证实，大批美军战机包括F-15、F-22、F-35战斗机正从美国东西岸的基地起飞，数小时内密集启程，展现美军短时间投射大规模武力的实力。

CBS新闻指出，在周三（18日）短短8小时内，辨识出超过50架美国空军与海军飞机向东飞行，飞往英国与欧洲大陆，部分机队续飞至中东地区，在约旦与沙特阿拉伯边境附近消失于公开雷达讯号之外。

包括空中加油机与运输机

根据CBS掌握到的飞航资料，起飞的机型多属空中加油机、运输机与监侦机，显示后勤补给与空中支援能力正进入部署阶段。

除追踪资料外，民间飞机观察者拍摄并上传至社交媒体的影像显示，美国空军F-15、F-22与F-35战机本周在英国基地降落后再度起飞，显示打击战力也正向前部署。

特朗普所称的海军无敌舰队正持续集结。除了已在阿拉伯海待命的「林肯号」航母战斗群，先前未公开定位的「福特号」航空母舰，近期也出现在相关海域。

「福特号」准备进入地中海

「福特号」全长337米，是目前全球最大航空母舰。该航舰在18日下午短暂开启「自动识别系统」（AIS），显示位于摩洛哥西方海上282公里处，正朝直布罗陀海峡前进，准备进入地中海。

分析指出，福特号开启「自动识别系统」使其在公开追踪网站上曝光，代表美军不仅向媒体、更是对伊朗传达讯息，颇有公开武力示威的意味。

