特朗普政府发布新备忘录 难民入境一年未获绿卡恐遭逮捕

根据最新发布的一份备忘录，特朗普政府正采取行动，授权联邦移民官员逮捕已合法获准进入美国的难民，并对他们进行无限期拘留以实施强硬的「重新审查」。此举可能导致数万名合法居留、但尚未取得永久居留权（绿卡）的难民被逮捕，推翻多年来的法律与移民保障措施，引发法律界与人权组织的强烈反弹。

国土安全部（DHS）这份新政策备忘录明确指出，联邦移民官员可以且应该逮捕任何尚未获得绿卡的难民。备忘录推翻了2010年奥巴马政府的一项指引，该指引曾规定，难民入境一年后未申请绿卡，不足以构成逮捕或拘留的理由。

相关新闻：

ICE突袭纽约唐人街 拘捕假货小贩引爆混乱 遭轰「联邦越权执法」

数万名合法居留、但尚未取得永久居留权（绿卡）的难民恐在美国被捕。美联社

国土安全部授权联邦移民官员逮捕已合法获准进入美国的难民。美联社

美国移民及海关执法局（ICE）人员有权拘捕合法居留的难民。路透社

势面能法律挑战

此举被视为对现行难民政策的重大逆转，倡议团体与安置团体强烈反对该命令，该命令很可能面临法律挑战。国际犹太非牟利组织HIAS形容其为「一场透明的行动，意图拘留并可能驱逐数千名合法居留本国的人」。

这似乎是为绕过一项司法裁决。上月，明尼苏达州地区法院法官滕海姆（John Tunheim）才下令，阻止特朗普政府逮捕在该州定居的难民，并要求释放至少100名已被移民及海关执法局（ICE）拘留的人士。滕海姆在其命令中严厉谴责拘留行为，强调：「难民有合法权利留在美国，有工作权，有和平生活的权利。」

然而，国土安全部周三（18日）发布的备忘录，直接与滕海姆的命令相矛盾，声称现有的「不完整」指引迫使他们必须采取逮捕和拘留行动。备忘录写道：「当难民获准进入美国时，该准许是有条件的，并须在一年后接受强制性审查。」

重新审查难民个案

这意味著被拘留的难民可能在「整个检查和审查过程期间」持续被关押。

官员透露，针对明尼苏达州约5600名尚未成为永久居民的难民，当局已展开代号为「帕里斯行动」（Operation PARS）的倡议，旨在通过新的背景调查和严格核实，重新审查数千个难民案件。

为被拘留难民提供法律支持的基督教人道组织「世界救济会」（World Relief）称，政府此举是「对数十年来难民法解释的前所未有的逆转」。该组织主席格林（Myal Greene）在声明中痛批：「一个国家的品格，体现在它如何履行承诺以及如何对待最脆弱的人群。今天，我们在这两方面都失败了。」