南韩戒严风波｜尹锡悦被判无期徒刑 专家料最终获特赦如全斗焕卢泰愚

南韩前总统尹锡悦因涉嫌带头发动内乱被检方求处死刑，首尔中央地方法院昨日进行一审宣判，裁定带头发动内乱罪成立，判处其终身监禁。法院强调，这次案件核心在于尹锡悦派遣军队进国会，意图瘫痪国会、引发暴动，不过因多数计划失败告终，考虑量刑后判终身监禁。

美国律师、韩国问题专家Christopher Jumin Lee认为，被判终身监禁的南韩前尹锡悦最终会像前总统全斗焕和卢泰愚一样获得特赦，说「这是韩国政治的惯例」，「无论判决结果如何，都只是对罪行严重性的象征性认可」。

尹锡悦是继全斗焕、卢泰愚之后，第3位因内乱罪受审的前任总统。全斗焕在1996年因内乱罪在一审被判处死刑，卢泰愚则在一审被判囚22年6个月，之后两人在二审分别被减刑为终身监禁及17年监禁，1997年于最高法院定谳。

在1997年底，总统金泳三征得候任总统金大中的同意之后，特赦两人，以期团结各界共同应对亚洲金融危机。