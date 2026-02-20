AI峰会｜两巨头大合照拒拖手 盖茨受丑闻影响缺席

「AI影响力峰会」正在印度新德里举行，昨日一众科技巨头上台与印度总理莫迪（Narendra Modi）拍摄大合照，却出现尴尬一幕。

OpenAI行政总裁奥特曼（Sam Altman）与竞争对手Anthropic的行政总裁阿莫迪（Dario Amodei）被安排并肩站，当莫迪与Google行政总裁皮查伊（Sundar Pichai）等人手拖手高举示意，奥特曼与阿莫迪却拒绝拖手，仅各自握拳举起手臂，令原本连成一线的人链在两人中间「断开」。

阿莫迪曾是OpenAI研究副总裁，2021年离巢创立Anthropic，并挖走数名OpenAI的高级研究员，旗下Claude聊天机械人被视为ChatGPT的劲敌。两人在商业模式与理念上向来存有分歧，他们拒绝拖手的短片在网上引发热议。

盖茨受丑闻影响缺席AI峰会。 路透社

此外，微软创办人盖茨（Bill Gates）昨日在原定发表主旨演讲前几小时，宣布退出峰会。

盖茨基金会说，盖茨不会发表演说，「以确保焦点集中在AI峰会的核心优先事项上」。

美国司法部1月底公布大批与已故富豪淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）有关的档案，包括爱泼斯坦于2013年撰写的草稿邮件声称，盖茨曾与一名以上俄罗斯女子有染并患上性病，随后向爱泼斯坦索取抗生素，计划在时任妻子梅琳达不知情的情况下给她服用。盖茨则驳斥这些指控完全不实。