柬埔寨再现行李藏尸案 死者为中国籍男子 遭绑手脚胶带封口漂浮河道

柬埔寨波罗勉省发生骇人命案。当地传媒《Khmer Times》报道，贡斋密县一处河段日前发现黑色行李箱漂浮水面，警方打捞后揭发箱内藏有一具男性尸体，初步确认死者为一名约40岁中国籍男子，案件正展开调查。

事发于2月13日晚上7点20分，有村民在河边发现一个可疑大号黑色行李箱随水漂流，遂报警求助。警方到场后将行李箱拖上岸，打开检查时赫见一具男性尸体藏于箱内，场面震惊。

据警方初步资料，死者身穿白色短袖衬衫及短裤，双手双脚被绳索捆绑，嘴部更遭胶带封住，怀疑曾遭人禁锢或施虐。由于尸体被弃置于河中，具体死亡时间及犯案地点仍有待法医进一步检验。

当局表示，目前尚未掌握死者确实身份及背景，正循多方向追查案件，包括翻查附近闭路电视、走访周边村落及联络相关人士了解情况。

案件引起当地社区关注，警方呼吁知情人士提供线索，以协助尽快破案。