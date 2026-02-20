Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨再现行李藏尸案 死者为中国籍男子 遭绑手脚胶带封口漂浮河道

即时国际
更新时间：08:21 2026-02-20 HKT
发布时间：08:21 2026-02-20 HKT

柬埔寨波罗勉省发生骇人命案。当地传媒《Khmer Times》报道，贡斋密县一处河段日前发现黑色行李箱漂浮水面，警方打捞后揭发箱内藏有一具男性尸体，初步确认死者为一名约40岁中国籍男子，案件正展开调查。

事发于2月13日晚上7点20分，有村民在河边发现一个可疑大号黑色行李箱随水漂流，遂报警求助。警方到场后将行李箱拖上岸，打开检查时赫见一具男性尸体藏于箱内，场面震惊。

当地传媒《Khmer Times》报道，贡斋密县一处河段日前发现黑色行李箱漂浮水面，警方打捞后揭发箱内藏有一具男性尸体。
当地传媒《Khmer Times》报道，贡斋密县一处河段日前发现黑色行李箱漂浮水面，警方打捞后揭发箱内藏有一具男性尸体。

据警方初步资料，死者身穿白色短袖衬衫及短裤，双手双脚被绳索捆绑，嘴部更遭胶带封住，怀疑曾遭人禁锢或施虐。由于尸体被弃置于河中，具体死亡时间及犯案地点仍有待法医进一步检验。

当局表示，目前尚未掌握死者确实身份及背景，正循多方向追查案件，包括翻查附近闭路电视、走访周边村落及联络相关人士了解情况。

案件引起当地社区关注，警方呼吁知情人士提供线索，以协助尽快破案。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
18小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
15小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
14小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
16小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
9小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
10小时前
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
13小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
16小时前
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
影视圈
14小时前