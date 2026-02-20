「和平委员会」首次会议 特朗普：获捐70亿美元重建加沙 印尼等5国派兵维和

由美国总统特朗普倡议成立的「和平委员会」（Board of Peace）19日在华盛顿举行首次会议。白宫表示，超过45个国家派代表出席，惟英国、法国等欧洲主要盟友未有参与。法方更对欧盟委员会最终派员列席表示「惊讶」，直言未获授权。

英法等缺席 特朗普：别向我撒娇

特朗普在会上形容当天为「重要时刻」，声称这是「前所未有、具权力与声望的委员会」。他同时揶揄部分拒绝加入的国家是向他「撒娇」，强调「这一招行不通」。

美方捐100亿美元

会议焦点围绕加沙重建及安全安排。特朗普宣布，美国将向委员会捐出100亿美元，委员会成员亦已额外筹得70亿美元作为重建启动资金。联合国则承诺提供20亿美元人道援助。另国际足协（FIFA）亦将筹集7,500万美元，详情稍后公布。

五国同意派兵 国际稳定部队先驻拉法

在安全部署方面，特朗普宣布包括印尼、摩洛哥、阿尔巴尼亚、科索沃及哈萨克在内的五国，同意向加沙派遣部队，加入国际稳定部队（ISF）。印尼总统普拉博沃更表明，将派出至少8,000名士兵参与行动。

负责指挥行动的美军少将Jasper Jeffers表示，部队将首先部署于加沙南部拉法地区，并在埃及及约旦协助下培训当地警察力量，之后再逐步扩展范围。

特朗普重申，哈马斯必须解除武装，否则将面临「非常严厉的报复」。他称，加沙战事已告一段落，但仍存在零星冲突，期望毋须动用武力即可完成安排。

虽有多个中东国家如以色列、阿联酋、沙特、土耳其、约旦及卡塔尔派员出席，亦包括阿根廷、巴拉圭、匈牙利等国，但英国、法国并未参与。法国政府表示，「和平委员会」须重新聚焦于符合联合国安理会决议的框架，在相关问题未厘清前不会加入。

欧洲多国关注，新机制或会削弱现有联合国调停架构，故持审慎态度。梵蒂冈亦以类似理由婉拒邀请。

以色列总理内塔尼亚胡原曾表示支持倡议，但最终未亲自出席，改由外长代表与会。

外界普遍认为，「和平委员会」的成效仍有待观察，其能否在复杂的中东局势中发挥实质影响，仍是未知之数。