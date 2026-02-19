Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜特朗普：是和是战10日内有答案

即时国际
更新时间：23:16 2026-02-19 HKT
发布时间：23:16 2026-02-19 HKT

美国与伊朗近日在瑞士展开新一轮核问题谈判，双方均声称对话「取得进展」，惟外界忧虑战云密布。美国总统特朗普19日公开表示，伊朗必须达成一项「有意义」的协议，否则将会发生糟糕后果，又称未来约10天内，外界便会知道最终答案。

特朗普：伊朗不能拥有核武器

特朗普当日在一场会议上指出，多年来经验显示，与伊朗达成真正具实质内容的协议并非易事。他强调，核心立场始终如一，就是「伊朗不能拥有核武器」，否则中东地区不可能实现和平。

特朗普指，将在大约10天内找到伊朗问题的答案。美联社

对于是否会动用军事手段，特朗普语带保留地说，美方可能采取「进一步行动」，亦可能达成协议，一切取决于未来数日发展，「你们大概会在接下来的十天内知道答案」。其言论被外界解读为对伊朗发出明确警告。

谈判仍存变数　军事部署引关注

尽管特朗普同时表示，目前与伊朗的对话「进行良好」，但美国传媒披露，美军已在中东多国加强军事部署。据报，美军于约旦、沙特阿拉伯、巴林及阿联酋等地部署战机、预警机及无人机力量；红海、波斯湾及霍尔木兹海峡一带亦出现多艘驱逐舰及濒海战斗舰。

此外，配备F-35C「闪电」II战机的「亚伯拉罕·林肯」号航母打击群已在北阿拉伯海部署，另一支「福特」号航母打击群亦预计本周末抵达区域。有分析指，这是自2003年伊拉克战争以来，美军在中东最大规模的军事集结。

 

