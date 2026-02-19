Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德国法院命令X交出匈牙利选举资料 以确保选举公平性

即时国际
更新时间：22:50 2026-02-19 HKT
发布时间：22:50 2026-02-19 HKT

德国柏林法院裁定，社群媒体网站 X 平台必须将与匈牙利选举有关的数据移交给研究人员审查，以确保选举的公平性。该判决指出，「社群媒体上的讯息」是影响选民投票意向的主要因素之一。

本案由人权组织「国际民主报告」（Democracy Reporting International）提出，要求X提供后台数据，以研究选举期间网路传闻的影响力，并分析虚假资讯可能造成的后果。然而，X于去年11月拒绝该要求，促使组织将案件诉诸柏林法院。

国际民主报告主席迈尔－雷森德（Michael Meyer-Resende）对此判决表示欣慰。他指出：「网路空间不应该是一个黑箱，人们有权进行调查。」

欧盟已针对社群媒体平台制定《数位服务法》，规定像X这样的大型线上平台，必须允许外部研究人员调阅数据，以审查平台如何处理各类风险，包括选举干预。欧盟委员会于去年12月对X处以4,000万欧罗（约3.67亿港元）罚款，理由正是该平台未配合这项义务。

匈牙利将于今年 4 月举行大选。对已担任总理 15 年的欧尔班（Viktor Orbán）而言，这场选举可能是一项严峻考验。根据目前民调，他的主要竞争对手、由马扎尔（Péter Magyar）领导的反对党支持度更高。

