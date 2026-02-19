农历新年｜加拿大总理访列治文茶楼派利是 民众接福疯抢拍照

农历大年初二，加拿大总理卡尼（Mark Carney）抵达大温哥华，首站前往新年气氛最浓厚的列治文，在酒楼与民众欢庆马年，并大派「利是」。他在当地下午1时左右抵达幸运海鲜酒楼，正值午餐时刻，餐厅座无虚席。卡尼一进门民众就抢着和他拍照，卡尼热情地和民众握手寒暄、派利是，口中也不忘说著「Happy Lunar New Year」。

卡尼派的利是封印著一匹金色的马以及卡尼的名字，包的不是糖果或朱古力金币，而是一张印刷精美的卡片，以英语、法语、华语、韩语和越南语恭祝民众「新年快乐！」，并宣传「加拿大的新政府将保护我们的社区，创造强劲的经济，我们将携手建设更强大的加拿大。」

尽管总理幕僚准备了上百封利是，仍然有很多民众遗憾未能抢到。重庆同乡会和加拿大华人联席会的4名好姊妹约好了一起饮茶，完全没想过会碰见总理。重庆同乡会会长张文美说：「今天喜遇总理，相信这代表我们几个姊妹淘马年一定大吉大利。」

加拿大华人社团联席会执行副主席Jasmine则表示：「很开心看见总理来和华人社区一起过年，现在加中关系变好了，让我们大家都感到兴奋。」

几年前透过救生艇计划移居加拿大的黄先生和朋友饮茶，也非常开心遇到卡尼、领到利是。他说：「我和他寒暄了几句，觉得他非常亲切，这和中国与香港领导人高高在上的感觉很不一样，你可以感受到他和我们普罗大众的自然互动，当民众拥挤地抢拍照时，他的随扈也提醒大家注意彼此安全。」