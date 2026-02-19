Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年｜加拿大总理访列治文茶楼派利是 民众接福疯抢拍照

即时国际
更新时间：22:03 2026-02-19 HKT
发布时间：22:03 2026-02-19 HKT

农历大年初二，加拿大总理卡尼（Mark Carney）抵达大温哥华，首站前往新年气氛最浓厚的列治文，在酒楼与民众欢庆马年，并大派「利是」。他在当地下午1时左右抵达幸运海鲜酒楼，正值午餐时刻，餐厅座无虚席。卡尼一进门民众就抢着和他拍照，卡尼热情地和民众握手寒暄、派利是，口中也不忘说著「Happy Lunar New Year」。

卡尼派的利是封印著一匹金色的马以及卡尼的名字，包的不是糖果或朱古力金币，而是一张印刷精美的卡片，以英语、法语、华语、韩语和越南语恭祝民众「新年快乐！」，并宣传「加拿大的新政府将保护我们的社区，创造强劲的经济，我们将携手建设更强大的加拿大。」

尽管总理幕僚准备了上百封利是，仍然有很多民众遗憾未能抢到。重庆同乡会和加拿大华人联席会的4名好姊妹约好了一起饮茶，完全没想过会碰见总理。重庆同乡会会长张文美说：「今天喜遇总理，相信这代表我们几个姊妹淘马年一定大吉大利。」

加拿大华人社团联席会执行副主席Jasmine则表示：「很开心看见总理来和华人社区一起过年，现在加中关系变好了，让我们大家都感到兴奋。」

几年前透过救生艇计划移居加拿大的黄先生和朋友饮茶，也非常开心遇到卡尼、领到利是。他说：「我和他寒暄了几句，觉得他非常亲切，这和中国与香港领导人高高在上的感觉很不一样，你可以感受到他和我们普罗大众的自然互动，当民众拥挤地抢拍照时，他的随扈也提醒大家注意彼此安全。」

 

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
7小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
5小时前
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
8小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
6小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
影视圈
7小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
7小时前
大家乐晚市外卖优惠！$99任拣3款镬气小菜 咕噜肉/粟米鱼柳/牛肉炒菜心 加送糖水
大家乐晚市外卖优惠！$99任拣3款镬气小菜 咕噜肉/粟米鱼柳/牛肉炒菜心 加送糖水
饮食
10小时前
01:39
救猫堕毙｜死者单位没装窗纱 屡次冒险自行救猫　意外后猫被困窗台片段曝光
突发
7小时前
中山好去处2026｜中山一日游12大景点！必访古天乐家乡/中山驰名乳鸽/客家土楼农家菜 附交通
中山好去处2026｜中山一日游12大景点！必访古天乐家乡/中山驰名乳鸽/客家土楼农家菜 附交通
旅游
12小时前