高市早苗官网突删连载20年上千篇专栏 被指想抹去极右色彩

日韩传媒报道，解散国会重选取得大胜的日本首相高市早苗，突然将其众议员官方网站中，连载超过20年、有上千篇文章的「专栏」删除。该栏目记录高市的政治信念等内容，被日本政界内外人士认为带有极右翼色彩。有人质疑，她因为「不想被人指出前后矛盾，所以把证据掩灭」。



《朝日新闻》引述高市方面称，删除专栏「为了让内容更加简洁」，有关未来会石重新公开，目前尚未决定。

被删除的专栏，是高市过去长达20多年来持续撰写的内容，展现出其强烈的保守色彩。其中，曾有文章强调《教育敕语》是「即便在现代也应受到尊重的正确价值观」。这类表述曾遭在野党猛烈抨击，认为高市是在为军国主义时代的价值观辩护。

被指支持军国主义时代价值观

《教育勅语》由日本明治天皇于西元1890年颁布，作为日本教育基本方针和国民道德基础。虽然内容包含重视孝道、兄弟姊妹和睦等价值，但其核心讯息在于要求日本国民对天皇效忠，因此长期以来被批评为助长军国主义与美化侵略战争。去年11月在临时国会上，高市被问及相关问题时，曾表示「政府并没有在教育现场推动活用《教育敕语》的想法」。

高市曾表示，建她刻意将自己作为政治家的历程，包括转变与进步，都透过网站呈现给外界，曾经想撤回专栏，但仍保留公开。有日本政界人士分析认为，今次关闭专栏可能意在整理以往有可能成为政权运作负担的强硬发言。

此外，也有观点指出，高市是想洗刷在选举中形成的「强硬右派」形象，试图塑造「稳定型领导人」形象的战略性操作。

在X平台上，不少人质疑高市的做法。有人写道：「把官方部落格全部删掉，真让人发笑。」「因为不想被人指出前后矛盾，所以把证据掩灭了」。