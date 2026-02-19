爱泼斯坦案｜前王子安德鲁涉公职人员行为不当被捕

据英国广播公司（BBC）报道，一直身陷性丑闻、已失去王子头衔的英王查理斯胞弟安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor）因涉嫌公职人员行为不当被捕。路透社指出，安德鲁涉嫌将政府机密档案传给美国「富豪淫媒」爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）。2月19日这天刚好是安德鲁66岁生日的日子。

66岁生日当天被捕

泰晤士河谷警方本月较早前确认就安德鲁涉「公职人员行为不当」展开调查。警方发表声明，确认拘捕一名「来自诺福克郡、60多岁的男子已逮捕，目前仍被警方拘留」，根据国家指引「不会公布被捕男子的姓名」，但各大传媒均报道安德鲁被捕。有人目睹 车辆抵达诺福克郡桑德灵厄姆庄园。

随着美国司法部解密逾300万页「爱泼斯坦文件」，一直身陷丑闻的安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor）有更多「罪证」曝光。他在今年2月2日深夜搬离居住超过20年的温莎「皇家别墅」（Royal Lodge），迁往国王查理斯三世私有的桑德灵厄姆庄园。是次搬迁被视为英王重手切割，终结其王室优渥生活。

安德鲁前称约克公爵，因卷入爱泼斯坦性丑闻，2025年10月至11月期间正式被剥夺「王子」头衔及「殿下」（HRH）称号，目前以蒙巴顿-温莎（Mountbatten-Windsor）作为其姓氏。