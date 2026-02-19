大胆贼潜入警长家偷窃对镜头微笑挑衅 卧底扮舞狮队成功抓捕

曼谷一名大胆贼人多次闯入警员家中偷窃，其支应机警，警方多次想抓捕都被他逃跑掉。最终警员趁农历年初二临底假扮舞狮队，以节庆气氛作掩护，悄悄靠近包围疑犯，终于成功将他拘捕。

泰国警员扮舞狮队捉贼。 fb / Metropolitan Police Bureau

今年2月4日，曼谷大都会警察局一名警员发现普拉查春家中多件贵重物品失窃，包括大量护身符、两尊12吋佛像以及其他物品。现场有明显的强行闯入痕迹。他随即向警局报案，尚未报案完毕，贼人又返回其家中再次行窃。受害警员试图亲自逮人，贼人2月7日清晨竟第3次闯入其家中，发现有埋伏后逃走，逃跑时还对著监控摄像头面带挑衅地微笑。受害警员共损失约200万泰铢（约50万港元）。

泰国警员扮舞狮队捉贼。 fb / Metropolitan Police Bureau

调查显示，疑犯是贩毒集团成员，且无合法身分证明。调查小组遁贼赃下落追查，发现绰号「Jojo」的可疑卖家。但此人极度警惕，三番四次逃脱抓捕。警方得知疑犯计划与朋友在武里府赛诺伊县赛诺伊街道一座著名寺交易毒品，于是精心策划卧底行动。2月18日，警员伪装成舞狮队成员现身该寺，金睛火眼锁定目标，逐步接近并包围，终于成功抓人。

贼人对监控摄像头面带挑衅地微笑。 fb / Metropolitan Police Bureau

经确认，贼人名叫阿迪萨克（Adisak Thanopas，33岁），绰号Jojo，有犯罪记录，包括6宗涉毒和盗窃案，其中3宗是闯入一名警员的住所，共计9宗案件。警员查获了多件物证，并得悉由于家人无为他做出生登记，他没有合法身份。他承认11岁时为了吸食强力胶离家出走，开始过流浪生活，一直靠偷窃来维持毒瘾。