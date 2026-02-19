北韩公开600毫米大口径火箭炮 金正恩暗示能作核攻击

北韩党代表大会前夕，金正恩高调展示新型火箭炮，暗示具备核打击能力。

在劳动党第九次代表大会即将召开之际，北韩于平壤举行了一场盛大的仪式，高调展示其新型的600毫米大口径火箭炮。此举被广泛视为在重要政治会议前夕，对外炫耀其不断增强的军事实力，并预告国防力量的未来发展方向。北韩领导人金正恩亲自出席并检阅了这批新武器。

据朝中社报道，这50支火箭炮是军工企业在近两个月内增产的成果。该武器的射程据估计接近400公里，足以覆盖南韩全境。由于其远程和具备精密制导功能，南韩与美国情报部门已将其归类为短程弹道导弹（SRBM）。金正恩更在致辞中宣称，该系统整合了人工智能（AI）技术与复合制导体系，将「彻底改变砲兵在现代战争中的作用和概念」。

仪式上，金正恩的发言尤为引人注目。他强调，这款火箭炮适合执行「特殊攻击即战略性使命」，此番言论被外界普遍解读为强烈暗示该武器具备搭载战术核弹头的能力。这也意味著北韩正试图将核打击能力从传统的弹道导弹，扩展至更多样化的前线武器系统。

金正恩同时预告，即将召开的党代表大会将以这些军事成果为基础，阐明下一阶段的国防建设构想与目标。外界预测，北韩届时可能会公布一份涵盖更多新武器系统的研发蓝图。此外，官方发布的照片显示，大批火箭炮已装载于发射车上，表明该武器系统可能已进入实战部署阶段，而不仅是原型展示。

