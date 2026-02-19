Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加拿大扩大移民「快速通道」 冀吸纳科研及运输业等人才

即时国际
更新时间：10:30 2026-02-19 HKT
发布时间：10:30 2026-02-19 HKT

加拿大移民部宣布，扩大「快速通道」（Express Entry）移民计划，新增多个职业类别为优先考虑，包括科研人员、机师和飞机维修人员等运输业人士，以及军医等高技术军事人员。

加拿大移民部长迪亚布周三宣布「快速通道」新增多个职业类别，他们在申请永久居民身份方面将获得优先考虑，首先是拥有加拿大工作经验的研究人员和高级管理人员；拥有交通运输职业工作经验的人员，包括机师、飞机机械师和检查员；
由加拿大武装部队招募的、担任关键职位（如军医、护士和机师）的高技能外国军事申请人。

其次是具备较强法语能力以及拥有 2025 年已设立的以下类别工作经验的候选人，包括医疗保健和社会服务，如执业护士、牙医、药剂师、心理学家和脊医；技工行业，如木匠、水管工和机械师。

移民部指出，面对不断变化的经济挑战，加拿大需要能够应对挑战的劳动力，希望改善「快速通道」移民计划，更聚焦当地真正需要的人才，引入运输业专才有助强化国家供应链，至于引入海外军人有利加强国防工业战略，捍卫国家主权及人民安全。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
14小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
22小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
18小时前
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
突发
7小时前
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
影视圈
12小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
2026-02-16 20:00 HKT
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
15小时前
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
影视圈
2小时前
中环天桥封闭！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
中环天桥停用！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
生活百科
14小时前
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
投资理财
5小时前