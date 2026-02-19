加拿大扩大移民「快速通道」 冀吸纳科研及运输业等人才

加拿大移民部宣布，扩大「快速通道」（Express Entry）移民计划，新增多个职业类别为优先考虑，包括科研人员、机师和飞机维修人员等运输业人士，以及军医等高技术军事人员。

加拿大移民部长迪亚布周三宣布「快速通道」新增多个职业类别，他们在申请永久居民身份方面将获得优先考虑，首先是拥有加拿大工作经验的研究人员和高级管理人员；拥有交通运输职业工作经验的人员，包括机师、飞机机械师和检查员；

由加拿大武装部队招募的、担任关键职位（如军医、护士和机师）的高技能外国军事申请人。

其次是具备较强法语能力以及拥有 2025 年已设立的以下类别工作经验的候选人，包括医疗保健和社会服务，如执业护士、牙医、药剂师、心理学家和脊医；技工行业，如木匠、水管工和机械师。

移民部指出，面对不断变化的经济挑战，加拿大需要能够应对挑战的劳动力，希望改善「快速通道」移民计划，更聚焦当地真正需要的人才，引入运输业专才有助强化国家供应链，至于引入海外军人有利加强国防工业战略，捍卫国家主权及人民安全。