南韩戒严风波｜尹锡悦发动内乱罪成 判无期徒刑

南韩首尔中央地方法院将于今日（2月19日）下午3时对前总统尹锡悦涉嫌内乱罪进行一审宣判，裁定罪成，判无期徒刑。



尹锡悦因于2024年12月3日宣布戒严，被特别检察官以领导叛乱罪名建议死刑。



宣判前夕，约80名尹锡悦支持者通宵集会，呼吁判他无罪。至今日上午有超过100人聚集在法院附近，他们挥舞著南韩和美国国旗，高喊「尹锡悦再来」和「释放尹总统」等口号。

法院大楼周围气氛紧张，包括自由联盟在内的极右翼团体已申请，从上午9时到听证会结束，在法院大楼附近举行约4,300人的集会支持尹锡悦。进步团体「烛光行动」则计划于下午2时，在法院附近的瑞草站举行约5000人集会，呼吁判处尹锡悦有罪。

警方动员约1,000人维安，并在法院大楼周围部署警车形成屏障并限制进出。自上周五以来，法院已关闭除东门外的所有入口。只有预先登记的车辆和媒体人员可进入。

根据南韩法律，针对内乱头目可判处死刑或无期徒刑。检方表示，虽然国际上将南韩视为「实际上已废除死刑的国家」，但死刑仍可用于量刑和宣判。

检方认定，尹锡悦滥用总统地位和职权组织犯罪，宣布紧急戒严目的是企图通过清除政治反对势力，以实现权力垄断和长期化，即谋求独裁和长期执政，完全出于个人权力欲望，动用本应仅为国家和集体利益服务的军警等人力、物力资源，犯罪性质极其恶劣。从其目的、手段和实施方式来看，具有《国家安全法》所规定的反国家行为性质。