1月访日旅客量减4.9% 4年来首降

即时国际
更新时间：09:00 2026-02-19 HKT
发布时间：09:00 2026-02-19 HKT

日本政府观光局（JNTO）周三公布数据显示，今年1月访日外国旅客数量，较去年同期减少4.9%，为四年来首次录得单月下跌。下跌主因是中日外交关系持续紧张，导致中国内地访客较去年同期锐减60.7%。香港旅客同样按年减少17.9%。

1月赴日游客人数较去年同期下降4.9%，总数为359.7万人次，是自2022年1月以来首次下降。下降的主要原因是来自中国内地的旅客数量锐减60.7%至38.53万人次，远低于去年1月的98.05万人次。

华客锐减6成 港客少17.9%

中国内地访日旅客大减跌，与去年11月日本首相高市早苗涉台言论引发的外交风波直接相关。中国政府去年11月14日向中国公民发出赴日旅游警示，建议避免前往日本。去年12月，访日中国旅客数量较前一年同期已显著下降45.3%至约33万人次。

相关新闻：春运首周︱中国往返日本航班同比跌49% 三航线全部取消

1月访日旅客量减4.9%。 新华社

来自香港的旅客也较2025年1月减少17.9%至20万人次，去年12月港客数字则为29.11万人次。日本政府观光局归咎于农历新年去年是从1月底开始，今年则推迟到2月中旬；以及与去年同期相比，航空公司座位数量有所减少。

日本智库Sompo Institute Plus高级经济师小池理人表示，中国内地游客减少趋势可能持续一段时间。他指出，上一次中日关系因2012年钓鱼岛争端陷入冰点时， 经过15个月，中国客数字才恢复正常水平，「若这种局面持续，日本经济可能受到不小打击」。

南韩、台湾、东南亚及欧美地区的赴日旅客则大幅增长。南韩1月访日旅客达118万人次，较去年同期增加21.6%，首次单月突破110万人次大关，成为最大旅客来源国。台湾访客增加17%至69.45万人次，美国旅客上升14%至20.78万人次。


 

