伊朗局势｜美以据报最快周末向伊方发动打击 行动恐持续数周

即时国际
更新时间：06:18 2026-02-19 HKT
发布时间：06:18 2026-02-19 HKT

有美媒报道，美国美国特朗普政府或最快于本周末，向伊朗发动军事行动，目前正等总统特朗普拍板。而特朗普于当地周三（19日）亦就伊朗问题再度发出强硬讯号，扬言若德黑兰拒绝达成协议，美方或动用位于印度洋的迪亚戈加西亚岛美国军事基地，对伊朗采取行动。言论一出，中东局势再添变数。

美伊谈判未见突破 军事阴霾升温

特朗普在社交平台发文，点名英国首相施纪贤，指对方与「声称拥有权利与利益」的毛里裘斯签订为期100年的租约，涉及地处战略要冲的迪亚戈加西亚岛，形容此举「不可行」，更直言是「重大错误」。

特朗普再度发出强硬讯号，扬言若德黑兰拒绝达成协议，美方或动用位于印度洋的迪亚戈加西亚岛美军军事基地，对伊朗采取行动。
特朗普再度发出强硬讯号，扬言若德黑兰拒绝达成协议，美方或动用位于印度洋的迪亚戈加西亚岛美军军事基地，对伊朗采取行动。维基图片
美国总统特朗普于当地周三（19日）就伊朗问题再度发出强硬讯号。
美国总统特朗普于当地周三（19日）就伊朗问题再度发出强硬讯号。美联社
白宫新闻秘书莱维特表示，美伊谈判「取得一定进展」，惟在关键议题上双方仍「相距甚远」。
白宫新闻秘书莱维特表示，美伊谈判「取得一定进展」，惟在关键议题上双方仍「相距甚远」。美联社

批英国百年租约「犯大错」

他强调，若伊朗拒绝与美国达成协议，美方「可能有必要动用迪亚戈加西亚岛，以及位于费尔福德的机场」，以阻止一个「极不稳定且危险的政权」对英国及其他盟友构成威胁。

迪亚戈加西亚岛长年为美英共用军事设施，地理位置接近中东与南亚，被视为重要战略支点。特朗普此番言论，被外界解读为对伊朗发出直接军事警告。

迪亚戈加西亚是查戈斯群岛（Chagos Islands）中最大的岛屿。英国已于2024年同意将查戈斯群岛的主权交还毛里裘斯（Mauritius），将每年支付大约1.2亿欧元给毛里裘斯，以租用迪戈加西亚军事基地的使用权至少99年。该基地同是美国空军与海军的重要后勤枢纽。

白宫新闻秘书莱维特表示，美伊谈判「取得一定进展」，惟在关键议题上双方仍「相距甚远」。她透露，伊朗预料数周内提交更具体方案，特朗普将持续评估谈判走向。

对于是否设下最后期限，或是否考虑军事选项，白宫未有明确回应，只称总统会以美国国家利益及军人安全为优先考量。

传美以或联手  打击行动或为期数周

然而，美国多家媒体引述消息指，目前谈判前景未见突破，反而军事气氛日渐升温。有特朗普顾问坦言，总统「已经忍无可忍」，认为未来数周爆发军事冲突的机率高达九成。CNN更报道指，美国政府或最快于本周末，向伊朗发动军事行动，目前正等特朗普拍板。报道指，目前不清楚特朗普的最终取态。

以色列方面亦提升全国戒备，据报美以正为可能的联合行动作准备。美国Axios网站引述消息称，一旦动武，行动或持续数周，规模远超去年6月的「12日战争」，对伊朗将构成更严重的生存威胁，并可能牵动整个地区局势。

目前，美军已在中东部署一个航空母舰打击群，第二个航母群亦正待命；区内还有逾10艘军舰、数百架战机及多套防空系统。报道指，美军近期动用超过150架次军用运输机，将武器与弹药运往中东，军事准备并非虚张声势。

