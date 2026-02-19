传4月起日航机全面禁用充电宝 因多宗火警事故收紧规管

日本当局因应客机机舱内多次发生流动电池（俗称充电宝）起火事件，决定进一步收紧规管。多家日媒报道，日本国土交通省已通知各航空公司，将于4月起禁止乘客在机舱内使用流动电池，并同步限制相关充电行为。

禁止为装置充电 亦禁以机上插座充电宝充电

据《共同社》及《朝日新闻》报道，新措施将禁止乘客在飞行期间使用流动电池为手机、平板电脑等电子设备充电，同时亦不准使用机舱电源插座为流动电池本身充电。换言之，乘客虽可携带流动电池登机，但不得在机上使用。

多家日媒报道，4月起日航机将全面禁用充电宝。路透社

消息指出，国土交通省已正式向各航空公司通报有关安排，并正研究修订航空法规，以配合国际民航组织（ICAO）的相关决议。

或限制携带数量 研每人最多两个

除使用禁令外，当局亦正研究限制乘客可携带的流动电池数量。据悉，国际民航组织正评估方案，拟将流动电池及供相机等设备使用的备用电池合计，每名乘客最多只可携带两个。

目前日本规定已禁止将流动电池放入寄舱行李；容量超过160瓦时（约43,243毫安）的流动电池全面禁止携带；100至160瓦时（约27,000毫安以上）则限带两个；100瓦时以下则暂无数量限制。

去年已要求置于视线范围内

事实上，日本国土交通省早于去年7月起，已要求乘客在机舱内为电子设备充电或存放流动电池时，必须放置于视线可及范围，不可置于头顶行李架内。

分析指，今次全面禁止机上使用流动电池，反映当局对锂电池安全风险高度关注，亦显示航空安全规管正趋严。航空公司预料将于稍后公布具体执行