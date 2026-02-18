太平洋毒品走廊浮现？ 法军拦截24亿毒品船员竟获释放

国际贩毒集团正将太平洋岛屿开辟为新走私路线。法国当局近期在法属波利尼西亚附近，于一个月内连续拦截三批大型可卡因走私货，查获总量高达11.5吨，市场估值约24亿美元（约187亿港元）。然而，由于国际海事法的限制，涉事船只与船员在毒品被销毁后竟获准离开，引发外界对执法漏洞的担忧。

最新一次查获行动由法国与美国联合执行，在一艘身份不明的船只上搜出2.4吨、装在100个包裹内的可卡因。这是继1月16日查获4.87吨及2月2日查获4.24吨毒品后的第三宗大案。这些毒品据信主要运往澳洲与纽西兰市场。

海上拦截为何无法拘捕船员？

即使人赃俱获，法国当局却无法拘留船员。海事法专家、澳洲国立大学教授罗斯韦尔（Donald Rothwell）解释，根据国际法，在公海上只有船旗国（船只注册国）拥有司法管辖权。除非船只从事海盗行为或违反联合国安理会决议，否则他国无权逮捕船员。在这次事件中，该船的船旗国拒绝将管辖权移交给法国，导致执法人员只能扣押并销毁毒品，随后放行船只。

罗斯韦尔指出，船旗国是否会追究责任充满变数，「这可能是船旗国更大规模调查的一部分，但也可能不是。船旗国情况各异，仅有部分会负起责任。」

太平洋成毒品新中转站？

连串查获案与「毒品潜艇」的出现，敲响了太平洋地区安全警钟。除了法属波利尼西亚的三起案件，斐济警方上月也查获了价值7.8亿美元（约60.8亿港元）的毒品。此外，在马绍尔群岛及所罗门群岛，过去一年已发现四艘用于运毒的半潜式船只（俗称「毒品潜艇」）。专家警告，国际犯罪集团正日益利用太平洋岛屿作为运往澳纽的毒品中转站。

毒品沉海，鲨鱼也「吸毒」？

更具争议的是处理毒品的方式。法属波利尼西亚总统布罗特松（Moetai Brotherson）证实，查获的数吨可卡因被直接倾倒入海。海洋生物学家沃斯尼克（Natascha Wosnick）对此表示严重关切，指出此举可能严重影响海洋生态。她表示，研究人员已在巴西及巴哈马的鲨鱼体内检测到可卡因、咖啡因甚至抗抑郁剂等药物残留。沃斯尼克博士强调：「洋流无处不在，在太平洋倾倒大量毒品，其影响可能扩散至远方，并以我们尚未理解的方式影响野生动物。」