瑞典6旬汉涉逼妻卖淫 至少120名嫖客涉案

瑞典北部爆发骇人听闻的剥削案件，一名男子涉嫌将自己的妻子当作商品，向至少120名男子提供性服务。检察官安纳斯泰特（Ida Annerstedt）周一（17日）证实，自去年十月该名妻子向警方求助后，其60多岁的丈夫已被拘留，案件调查已持续数月。

调查人员指出，这名丈夫「大规模且无情地」剥削了他的妻子。检方周一首次公开涉案嫖客的惊人数量，但为保护当事人，并未透露这对夫妇的身份。据悉，该名年约60多岁的丈夫对所有指控均予以否认。

丈夫面临重罪指控 最高恐囚十年

据检方说法，调查人员一直在准备对该男子提出「严重扯皮条罪」的指控。若罪名成立，他将面临二至十年的监禁。然而，对于案情细节，例如丈夫是否在过程中对妻子施以胁迫，或妻子是否曾被下药，检察官安纳斯泰特拒绝发表评论，显示案情可能涉及更复杂的内情。

瑞典独特法律：罚嫖不罚娼

此案也突显瑞典独特的性交易法律。在瑞典，购买性服务以及从中牵线牟利均属刑事犯罪，但出售性服务的性工作者本身则不被视为罪犯，而是被法律认定为受剥削的受害者。这项立法精神旨在从需求端打击性交易产业链，保护弱势一方。

检察官表示，目前已有两名据信曾向该女子购买性服务的男子遭到起诉，并预计将有更多嫌疑人面临法律制裁。根据瑞典法律，即使是透过网路购买性服务而无实际身体接触，也构成刑事犯罪，若嫖客罪名成立，最高可被判处一年监禁。对该丈夫的正式起诉书预计将于3月13日提交，审判也将随后展开。