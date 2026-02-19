美加州北雪崩埋野滑队 酿至少8死1失踪

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国加州北部内华达县卡斯尔峰发生雪崩，一队15人滑雪队被困，至少8人死亡，6人被救回，仍有1人失踪，是美国近45年来死亡人数最多的雪崩。

越野滑雪团共有9男6女，获救的包括5女1男，其中两人因伤送院治理，没有生命危险。

相关新闻：意大利冬奥赛区附近发生雪崩 3名越野滑雪人士死亡

综合外媒及内华达县警长办公室消息，雪崩地点为加州及内达达州边境的太浩湖西北部城堡峰（Castle Peak）蛙湖（Frog Lake）一带。17日上午11时30分，海拔约2500米的现场正遭遇强烈冬季风暴，警方接报，一队15人（前称16人）的野外滑雪队，遇上严重雪崩被困。

据内华达山脉雪崩中心（Sierra Avalanche Center）表示，这场雪崩达2.5级（最高为5级），足以造成伤害、掩埋或致人于死通常规模约为一座美式足球场长度，积雪高度超过1.8米。

内华达县警长办公室最新消息指，由于天气极恶劣，救援人员花了数小时才能抵达现场，现已将幸存的6人救出，他们全部负伤，已送医院治疗。

 
 

