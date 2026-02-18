Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

YouTube︱全球大死机元凶曝光 官方：推荐系统问题

即时国际
更新时间：15:20 2026-02-18 HKT
发布时间：15:20 2026-02-18 HKT

热门影音分享平台YouTube于本港时间周二（17日）深夜发生全球性大规模当机事件，导致数以十万计用户无法正常浏览影片，引起广泛关注。YouTube官方随后证实，故障源于其「推荐系统出现问题」，令影片无法在包括首页、应用程式及YouTube Music等各平台显示。截至目前，平台首页已恢复运作，但团队仍在努力全面修复服务。

据断线追踪网站Downdetector.com显示，全球报告YouTube出现问题的用户一度超过30万宗，香港时间周二早上9时达到高峰。受影响地区遍及美国、印度、英国、澳洲及墨西哥等，反映问题的影响范围极广。

当机期间，不少尝试进入YouTube首页的用户，均会看到「再试一次」的错误讯息，无法载入任何内容。

YouTube公司在社交平台X上发文指：「如果现在无法进入YouTube，这并非个别情况，我们的团队正调查此事。」其后，支援页面更新消息，明确指出故障原因是「我们的推荐系统出现问题，导致影片无法在YouTube各个平台显示」。

首页服务现目前已恢复，但YouTube团队仍在加紧修复。

