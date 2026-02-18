Shein︱欧盟正式展开调查 指涉卖儿童性玩偶及采上瘾设计

欧盟17日宣布，对中国电商平台Shein涉嫌销售包括儿童性虐待材料，如类似儿童的性玩偶，其次是使用上瘾设计技术以保持用户参与等，展开正式调查。

或罚年营收6%金额

欧盟委员会的声明指，欧盟根据数位服务法对Shein展开正式调查，调查将集中于3个领域，包括网站及服务设计有令人上瘾的成分（例如平台积分和游戏化奖励机制）、推荐系统的透明度，以及贩售非法物品，即不安全或不符合欧盟规定的武器、玩具、服装、化妆品和电子产品，甚至包括涉及儿童性虐待素材等。



欧盟委员会指，成瘾性功能可能会对用户身心健康和在线消费者保护产生负面影响。

如欧盟的调查成立，欧盟可以要求Shein作出改正或下令对方支付罚款，金额最高可达Shein每年全球营业额的百分之6。

Shein回应指，会与欧盟委员会合作，并已投放巨额资源到风险评估，以及加强保护年轻顾问等领域，以遵守欧盟数位服务法。