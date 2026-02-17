Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

放送事故｜新闻主播唔见咗？ 琉球放送摆乌龙播空景2分钟

即时国际
更新时间：19:25 2026-02-17 HKT
发布时间：19:25 2026-02-17 HKT

日本冲绳县地方电视台《琉球放送》日前闹出大乌龙，在直播的新闻画面中，竟出现空镜，画面拍着主播枱，但主播不在，让观众困惑不已。有网友将电视画面拍摄下来，并上传至X，随即引发热议。事后《琉球放送》也为此道歉，并证实是内部疏失导致。

网友@100yenshoplove_上周六在X平台分享这个特别画面，写道：「琉球放送，新闻时段开始了主播竟然不见人，已经超过1分钟没有任何声音哈哈哈。」

相关新闻：内地美女播主表演倒立「失事」 T恤下滑「露两球」画面疯传

日本网友拍下琉球放送播空景的一刻。 X@100yenshoplove_
日本网友拍下琉球放送播空景的一刻。 X@100yenshoplove_

随后她补充道：「新闻都没有读，节目就结束了。」她表示，整个空景长达2分钟。这篇贴文观看次数超过100万次，吸引1600人转发、8500多人按赞。

《冲绳时报》报道指出，《琉球放送》事后为放送事故道歉，强调并非主播失职，而是内部节目时段调整出现人为错误所致。

据指新闻画面无人无声播2分钟，节目就「完了」。 X@100yenshoplove_
据指新闻画面无人无声播2分钟，节目就「完了」。 X@100yenshoplove_

据了解，《琉球放送》与同系列的TBS电视台为了转播米兰冬奥，特地对14日下午的固定节目时段进行调整，将原本的专题报导节目提早半小时播出，时间还缩短了20分钟，疑因内部协调出错导致播出空景。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
影视圈
5小时前
前TVB儿童节目主持太太曝光超级豪宅 巨型客厅拥180度无敌海景 露台可踩单车如小型公园
前TVB儿童节目主持太太曝光超级豪宅 巨型客厅拥180度无敌海景 露台可踩单车如小型公园
影视圈
6小时前
央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌
央视马年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳环成热话 疑与去年「虾片」同品牌
即时中国
10小时前
新年北上避开高峰！3招实时睇深圳8大口岸出入境人流 福田/莲塘/罗湖/深圳湾口岸开放时间一文睇
新年北上避开高峰！3招实时睇深圳8大口岸出入境人流 福田/莲塘/罗湖/深圳湾口岸开放时间一文睇
旅游
9小时前
年初一饮茶必看！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
年初一饮茶必睇！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
饮食
2026-02-16 18:18 HKT
78岁汪明荃大红大紫贺马年  气色绝佳状态惊人  一特征疑暗藏健康隐患：阿姐要休息多啲
78岁汪明荃大红大紫贺马年  气色绝佳状态惊人  一特征疑暗藏健康隐患：阿姐要休息多啲
影视圈
9小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
2026-02-16 11:30 HKT
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋贴通告禁收 网民：住户自愿比可以 ICAC咁规定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋贴通告禁收 网民：住户自愿比可以 ICAC咁规定...
生活百科
10小时前
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
8小时前