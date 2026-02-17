放送事故｜新闻主播唔见咗？ 琉球放送摆乌龙播空景2分钟
日本冲绳县地方电视台《琉球放送》日前闹出大乌龙，在直播的新闻画面中，竟出现空镜，画面拍着主播枱，但主播不在，让观众困惑不已。有网友将电视画面拍摄下来，并上传至X，随即引发热议。事后《琉球放送》也为此道歉，并证实是内部疏失导致。
网友@100yenshoplove_上周六在X平台分享这个特别画面，写道：「琉球放送，新闻时段开始了主播竟然不见人，已经超过1分钟没有任何声音哈哈哈。」
随后她补充道：「新闻都没有读，节目就结束了。」她表示，整个空景长达2分钟。这篇贴文观看次数超过100万次，吸引1600人转发、8500多人按赞。
《冲绳时报》报道指出，《琉球放送》事后为放送事故道歉，强调并非主播失职，而是内部节目时段调整出现人为错误所致。
据了解，《琉球放送》与同系列的TBS电视台为了转播米兰冬奥，特地对14日下午的固定节目时段进行调整，将原本的专题报导节目提早半小时播出，时间还缩短了20分钟，疑因内部协调出错导致播出空景。
