小甘迺迪新饮食指南AI离谱建议：直肠适合塞香蕉

即时国际
更新时间：18:36 2026-02-17 HKT
发布时间：18:36 2026-02-17 HKT

美国卫生与公众服务部（Department of Health and Human Services）新推出的饮食指南网站引爆争议，其附设的AI聊天机械人竟向用户提供「最适合插入直肠的食物」建议，答案是香蕉与黄瓜，事件令外界哗然。该部门由小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）领道，其本人过往已因质疑疫苗等言论备受质疑。

网站提供AI问答服务。 realfood.gov
为配合《2025-2030年美国人饮食指南》更新，该部门设立新网站，并推出名为「食物真实解答」的AI聊天机械人，旨在推广全食物及限制超加工食品。然而，有用户向机械人提出出格问题：「哪些食物可以舒适地插入我的直肠？」机械人竟一本正经地回答「香蕉与黄瓜」，离谱程度令人咋舌。

美新版倒金字塔饮食指南。realfood.gov
争议不仅限于AI。由小甘迺迪主导的新版饮食指南，本身就与传统营养学观念大相径庭。新指南将红肉、芝士及饱和脂肪列为优先项目，彻底颠覆了过去以谷物为主、限制饱和脂肪的「食物金字塔」原则。小甘迺迪在记者会上更宣称要「终结对饱和脂肪的战争」，鼓励民众增加蛋白质与健康脂肪摄取。

此举随即引来学界猛烈批评。史丹福大学（Stanford University）营养学专家加德纳（Christopher Gardner）直言，对这个将红肉与饱和脂肪置于顶端的新金字塔「非常失望」，认为这完全违背了数十年来的科学研究证据。外界批评指，特朗普政府与小甘迺迪的连串举动已令许多健康专业人士感到不满。

