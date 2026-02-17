古巴石油短缺面临人道主义「崩溃」 哈瓦那雪茄节盛会叫停

美国古巴经济危机持续恶化，连带冲击其标志性的雪茄产业。原定2月底举行为期5天的年度哈瓦那雪茄节，主办方上周六突然宣布无限期暂停，外界认为此举与美国加强制裁导致的能源危机直接相关。



此次延期正值古巴政府面临自苏联解体以来最严峻的考验。雪茄节不仅是雪茄爱好者的盛会，更是古巴重要的经济与外交活动。

重要经济外交活动

这项年度盛事过去曾吸引来自约80个国家、超过1000名宾客参加，他们参与珍稀雪茄拍卖，并参观烟草种植园。雪茄节主办方、国营的哈瓦那雪茄公司（Habanos S.A.）在声明中表示，暂停活动是「旨在维护这项国际盛事所代表的高品质、卓越性与体验的最高标准」，目前正在商讨新的活动日期，但未有具体时间表。

高级古巴雪茄作为主要出口产品及外汇来源，具有高度经济重要性。讽刺的是，尽管去年哈瓦那雪茄公司全球销售额创下8.27亿美元（约64.6亿港元）新高，较前一年增长16%，国内的能源危机已令其难以为继。由于美国长达数十年的贸易禁运，古巴雪茄在美国仍属非法商品。

联合国忧人道崩溃

风光的销售数据无法掩盖国内的严峻现实。目前古巴正因美国的石油封锁，陷入严重的燃料短缺困境。消息指，自1月3日发动军事行动以扣押委内瑞拉总统马杜罗（Nicolás Maduro）以来，特朗普政府已实质上切断了古巴获取委内瑞拉石油的管道。

美国总统特朗普更将古巴政府称为「异常且特殊的威胁」，并威胁对任何向古巴供应石油的国家加征关税。面对美国的极限施压，古巴政府已采取紧急措施，为关键部门配给燃料，以保障基本服务运作。

能源供应日益减少的困境，已引发国际社会高度关注。联合国本月稍早警告，古巴可能面临人道主义「崩溃」的风险。联合国发言人杜加里克（Stéphane Dujarric）表示：「秘书长对古巴的人道主义局势极为关切，如果其石油需求得不到满足，情况将会恶化，甚至可能崩溃。」