金正恩金主爱出席住宅区竣工礼 半年建万户藏安全隐忧

北韩官媒朝中社报道，2021年初宣布「5年5万户」住宅建设计划的最后一阶段超前完成。北韩领导人金正恩16日携女儿金主爱，在平壤和盛地区出席竣工仪式。这项大型建设计划完成象征着劳动党代表大会的召开做好准备。

金正恩父女16日在和盛新住宅区视察了乐器行、宠物店、电玩中心等新设施，他表示：「至今取得的成果虽然很大，但这还只是开始。」他将该新市区定位为政治、经济与文化的示范城市，表明有意让整个平壤首都圈全面实现现代化。劳动党代表大会也将把建设事业列为议题之一。

专门报道北韩新闻的北韩日报日文版（Daily NK Japan）网站总编辑高英起撰文指出，平壤这处新市镇落成仪式，被大规模包装为展示住宅建设成果的国家级盛事。然而，在这场华丽舞台的背后，浮现出工程在异常短时间内完工的真实情况。

极速起楼 极速墙裂地陷

金正恩于去年8月底公布此计划，宣布在平壤新建一条大型住宅街，命名为「晨星大街」。从公布计划到举行竣工仪式，仅仅过了半年多。过去平壤曾有「未来科学家大街」、「黎明大街」、「松花大街」等超大型高层住宅区，同样规模庞大，大多在约1年内完工。「晨星大街」仅花了半年多则更显急促。

平壤黎明大街街景。 美联社

事实上，北韩过去因追逐短期完工的建设工程，已接连发生墙面龟裂、地板下陷，甚至建筑物倒塌等事故。这批新住宅将优先安排给为俄罗斯作战、战死的士兵家属入住。北韩当局强调，提供新建住宅是对战殁者遗族的「最大限度关怀」，借此宣扬体制的恩惠。

赶在劳动党开会前完工

如此赶工一方面是为了向国内外夸示北韩改善人民生活的成果，另一方面也深受劳动党代表大会等重要政治日程的影响。

自2016年来5年举行一次的劳动党代表大会，预计于本月下旬举行。