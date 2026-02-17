荷里活男星及导演罗拔·杜华逝世 享寿95岁 《教父》、《现代启示录》成经典

美国资深演员兼导演罗拔·杜华（Robert Duvall）于周日（2月15日）在家乡维珍尼亚州米德尔堡（Middleburg）安详离世，享寿95岁。他的妻子卢西安娜·杜瓦尔（Luciana Duvall）周一（16日）在其官方Facebook专页发文证实消息，形容他「被爱与舒适包围下平静离去」。

卢西安娜在声明中写道：「昨天我们向我挚爱的丈夫、珍惜的朋友，以及我们时代最伟大演员之一道别。鲍勃（Bob）在家平静离世，周围充满爱与安慰。」

荷拔．杜华在《教父》系列中的哈根成为经典。法新社

罗拔·杜华从1950年代起活跃影坛逾70年，演出超过100部电影、电视及舞台剧，以多变角色闻名。他凭1983年《铁汉柔情》（Tender Mercies）饰演酗酒乡村歌手赢得奥斯卡最佳男主角，并凭《教父》（The Godfather）系列中的哈根及《现代启示录》（Apocalypse Now）中的基尔戈上校成为经典角色。

罗拔·杜华出生于1931年1月5日加州圣地亚哥，早年随军人父亲四处迁徙，1958年凭舞台剧《观望台》（The View from the Bridge）出道，1962年首部电影《怪屋疑云》饰演布·拉德利（Boo Radley）获注目。因硬朗外型及细腻演技，令他擅长饰演复杂、内敛男性角色，黑帮顾问、军人、牛仔及传教士等角色皆游刃有余。