Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奥斯卡影帝罗拔·杜华逝世 享寿95岁 《教父》、《现代启示录》成经典

即时国际
更新时间：02:45 2026-02-17 HKT
发布时间：02:45 2026-02-17 HKT

美国资深演员兼导演罗拔·杜华（Robert Duvall）于周日（2月15日）在家乡维珍尼亚州米德尔堡（Middleburg）安详离世，享寿95岁。他的妻子卢西安娜·杜瓦尔（Luciana Duvall）周一（16日）在其官方Facebook专页发文证实消息，形容他「被爱与舒适包围下平静离去」。

卢西安娜在声明中写道：「昨天我们向我挚爱的丈夫、珍惜的朋友，以及我们时代最伟大演员之一道别。鲍勃（Bob）在家平静离世，周围充满爱与安慰。」

荷拔．杜华在《教父》系列中的哈根成为经典。法新社
荷拔．杜华在《教父》系列中的哈根成为经典。法新社

罗拔·杜华从1950年代起活跃影坛逾70年，演出超过100部电影、电视及舞台剧，以多变角色闻名。他凭1983年《铁汉柔情》（Tender Mercies）饰演酗酒乡村歌手赢得奥斯卡最佳男主角，并凭《教父》（The Godfather）系列中的哈根及《现代启示录》（Apocalypse Now）中的基尔戈上校成为经典角色。

罗拔·杜华出生于1931年1月5日加州圣地亚哥，早年随军人父亲四处迁徙，1958年凭舞台剧《观望台》（The View from the Bridge）出道，1962年首部电影《怪屋疑云》饰演布·拉德利（Boo Radley）获注目。因硬朗外型及细腻演技，令他擅长饰演复杂、内敛男性角色，黑帮顾问、军人、牛仔及传教士等角色皆游刃有余。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
年初一饮茶必看！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
年初一饮茶必睇！3大连锁酒楼新年茶钱不加价 稻香再派$10现金利是吸客
饮食
11小时前
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
移英「多仔婆女星」全家低调返港 极大胆自爆闺房秘密 七年抱三有秘诀？
影视圈
7小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
电子拜年必备！10大马年新春WhatsApp Sticker安全、免费下载 迪士尼/Sanrio/chiikawa
生活百科
13小时前
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
9小时前
郭羡妮遭指控「片场随处大便」 首爆20年郁结曾患严重抑郁症 老公朱少杰竟演过《寻秦记》
郭羡妮遭指控「片场随处大便」 首爆20年郁结曾患严重抑郁症 老公朱少杰竟演过《寻秦记》
影视圈
13小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
18小时前
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
20小时前
沈腾主演的《飞驰人生3》在2026年春节档预售中表现强劲。
8部贺岁片缺现象级 票房料冷
即时中国
20小时前