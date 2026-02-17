Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阪道顿堀17岁少年刺杀案 死者颈部重创 疑凶怀强烈杀意袭击

即时国际
更新时间：02:19 2026-02-17 HKT
发布时间：02:19 2026-02-17 HKT

日本大阪著名观光区道顿堀周六（14日）深夜发生持刀伤人案，3名17岁少年遭刺伤，其中一人死亡、两人重伤留医。大阪府警周日（15日）逮捕21岁疑凶岩崎龙我，怀疑他带有「强烈杀意」，先针对死者下手，再袭击其余两人。

死者颈部伤势严重

日本「朝日新闻」报道，死者为奈良县田17岁男子镰田隆之亮。调查人员透露，镰田除胸部等多处刺伤外，颈部伤势严重，显示疑凶极其凶残。警方计划进行解剖，以确认详细死因。

大阪道顿堀日前发生伤人案，酿1死两伤。网上图片
大阪道顿堀日前发生伤人案，酿1死两伤。网上图片

疑凶被捕后供称并「无杀意」，最初只是想用刀作出威吓，但对方向前扑来时刺中胸部附近，惟警方从伤势分布、目击者证词及监视器画面判断，岩崎先以强烈杀意袭击镰田，再刺伤其他两名少年。

相关新闻：大阪道顿堀斩人案︱酿3死伤20岁疑凶被拘 中国驻大阪总领馆：近期避免前往日本

报道指，事件起因疑凶对现场一名女性滋扰，遭镰田等人口头制止后爆发冲突。认识疑凶的人形容岩崎「平时温和，但一发怒就难以控制，经常随身持刀」；有友人指他曾炫耀刀具，甚至在MV拍摄现场持真刀及假刀。

警方查看闭路电视录象，约10小时后在现场约1.5公里外的浪速区路上逮捕疑凶，并检获怀疑案中凶器。

