大阪道顿堀17岁少年刺杀案 死者颈部重创 疑凶怀强烈杀意施袭
更新时间：02:19 2026-02-17 HKT
发布时间：02:19 2026-02-17 HKT
发布时间：02:19 2026-02-17 HKT
日本大阪著名观光区道顿堀周六（14日）深夜发生持刀伤人案，3名17岁少年遭刺伤，其中一人死亡、两人重伤留医。大阪府警周日（15日）逮捕21岁疑凶岩崎龙我，怀疑他带有「强烈杀意」，先针对死者下手，再袭击其余两人。
死者颈部伤势严重
日本「朝日新闻」报道，死者为奈良县田17岁男子镰田隆之亮。调查人员透露，镰田除胸部等多处刺伤外，颈部伤势严重，显示疑凶极其凶残。警方计划进行解剖，以确认详细死因。
疑凶被捕后供称并「无杀意」，最初只是想用刀作出威吓，但对方向前扑来时刺中胸部附近，惟警方从伤势分布、目击者证词及监视器画面判断，岩崎先以强烈杀意袭击镰田，再刺伤其他两名少年。
相关新闻：大阪道顿堀斩人案︱酿3死伤20岁疑凶被拘 中国驻大阪总领馆：近期避免前往日本
报道指，事件起因疑凶对现场一名女性滋扰，遭镰田等人口头制止后爆发冲突。认识疑凶的人形容岩崎「平时温和，但一发怒就难以控制，经常随身持刀」；有友人指他曾炫耀刀具，甚至在MV拍摄现场持真刀及假刀。
警方查看闭路电视录象，约10小时后在现场约1.5公里外的浪速区路上逮捕疑凶，并检获怀疑案中凶器。
最Hit
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
2026-02-14 15:10 HKT
人形机械人组团上春晚 美国专家紧盯
11小时前
8部贺岁片缺现象级 票房料冷
23小时前