金正恩出席新星大街竣工典礼 海外作战军人遗属将入住
更新时间：19:46 2026-02-16 HKT
据新华社援引朝中社16日报道，为颂扬海外作战阵亡军人的功勋并供其遗属入住的新星大街竣工典礼于15日在首都平壤和盛地区举行。朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩出席活动，并向全体海外作战部队官兵表示问候。
报道说，新星大街由金正恩亲自发起、指导建设并命名。据朝中社此前报道，金正恩决定将这条大街命名为新星大街，旨在颂扬北韩海外作战烈士「像新星一样熠熠生辉的功勋」。
金正恩在竣工典礼上发表讲话说，新星大街是「参战勇士们光辉人生的代名词」。
报道说，金正恩为竣工项目剪彩后，现场举行了授予参战烈士遗属住房使用证书的仪式。金正恩还会见了将迁入新住宅的烈属，并看望多个烈属家庭。金正恩说，要把对参战烈士遗属的优待及优惠措施加以落实。
