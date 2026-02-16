瑞士阿尔卑斯山大雪崩酿火车出轨 80名乘客死伤不明

瑞士瓦莱州（Valais）戈彭施泰因（Goppenstein）周一（16日）上午发生列车出轨事故，事发时车上约有80名乘客。

据外媒报道，一列由BLS铁路公司营运、原定从施皮茨（Spiez）开往布里格（Brig）的列车，在行经瓦莱州戈彭施泰因路段时遭到雪崩击中。

瓦莱州警察表示，不排除会有人受伤，目前尚未确认伤者人数及伤势严重程度，救援人员已在勒奇谷（Lötschental）展开搜救。

瑞士联邦铁路营运商就透过网站表示，由于发生雪崩，戈彭施泰因一带的列车交通将受影响。