Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伦敦学校爆麻疹疫情至少34宗 疫苗接种率不足感染人数或达16万

即时国际
更新时间：17:45 2026-02-16 HKT
发布时间：17:45 2026-02-16 HKT

英国衞生安全局（UKHSA）证实，伦敦东北部爆发麻疹疫情，多所学校与幼儿园出现确诊个案，患者多为10岁以下且未完整接种疫苗的孩童，部分病患因病情严重住院。由于麻疹具高度传染力，研究警告若疫情大爆发，感染人数恐达4万至16万人。

个案集中校园托儿所

卫报报道，这波麻疹疫情爆发地点在伦敦东北部恩菲尔德（Enfield），且主要集中在当地学校与托儿所，数据显示，当地今年元旦至2月9日期间总计通报34宗麻疹确诊病例。《星期日泰晤士报》则指出，恩菲尔德7间学校与1间托儿所总计通报60宗疑似病例。

UKHSA流行病学顾问萨利巴（Vanessa Saliba）直言，麻疹对任何孩子来说都是严重疾病，对某些人还可能导致长期并发症、甚至面临死亡，但这完全可以透过接种两剂MMRV疫苗（结合麻疹、腮腺炎、德国麻疹、水痘的疫苗）来预防，呼吁家长务必确保孩子接种疫苗。

目前全英格兰已累积96宗确诊，其中3/4为10岁以下孩童。在这波麻疹疫情爆发之际，英国MMRV疫苗接种率正在下降，当前约只有84%的孩童在5岁之前接种2剂疫苗，远低于预防疫情爆发所需的95%接种率。根据官方去年8月的资料，恩菲尔德正是MMRV疫苗接种率最低的地区之一。

无特效药但可靠疫苗预防

恩菲尔德当地诊所贴出警示公告称，麻疹疫情快速蔓延，每5名孩童就有1人需住院治疗，且这些个案均未完整接种疫苗。当地官员卡齐莫格鲁（Alev Cazimoglu）指出，麻疹是已知传染性最强的疾病之一，「传染力大约是新冠肺炎的6倍」。

目前尚无针对麻疹的特效药，只能透过接种疫苗来预防感染。根据英国衞生安全局模拟分析，伦敦若爆发大规模疫情，感染人数恐达4万至16万人。

麻疹透过咳嗽、打喷嚏以及接触受污染的表面传播，因此在学校环境中极其容易传染，初期症状包括高烧、流鼻涕、打喷嚏、咳嗽及眼睛发红泛泪，几天后通常会出现斑块状的红褐色皮疹，从脸部开始并蔓延至全身。麻疹是一种高度传染性的病毒性疾病，极易在未完整接种疫苗的人群中传播，尽管多数感染者能康复，但仍有引发严重并发症的可能性存在，如肺炎、脑炎，且在极罕见情况下甚至会导致长期残疾或死亡。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
10小时前
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
2男1女疑吸太空油后停车场公然性交 16岁少女认罪判感化18个月
2男1女疑吸太空油后停车场公然性交 16岁少女认罪判感化18个月
社会
5小时前
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
影视圈
20小时前
霸ATM狂揿$100 疑临急抱佛脚唱钱封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龙鼓噪｜Juicy叮
霸ATM狂揿$100 疑临急抱佛脚唱钱封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龙鼓噪｜Juicy叮
时事热话
5小时前
冬季奥运︱单板滑雪坡面障碍技巧赛 中国杨文龙提早庆祝失决赛资格遭狠批
冬季奥运︱单板滑雪坡面障碍技巧赛 中国杨文龙提早庆祝失决赛资格遭狠批
即时中国
5小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
7小时前
消委会泊车优惠︱停车场广告暗藏陷阱 「24小时任泊」称收$145埋单变千二蚊？ 一项细节玩谢消费者
社会
8小时前
小西湾年廿九两男女车内烧炭 送院抢救不治
小西湾年廿九两男女车内烧炭 送院抢救不治
突发
1小时前