伦敦学校爆麻疹疫情至少34宗 疫苗接种率不足感染人数或达16万

英国衞生安全局（UKHSA）证实，伦敦东北部爆发麻疹疫情，多所学校与幼儿园出现确诊个案，患者多为10岁以下且未完整接种疫苗的孩童，部分病患因病情严重住院。由于麻疹具高度传染力，研究警告若疫情大爆发，感染人数恐达4万至16万人。

个案集中校园托儿所

卫报报道，这波麻疹疫情爆发地点在伦敦东北部恩菲尔德（Enfield），且主要集中在当地学校与托儿所，数据显示，当地今年元旦至2月9日期间总计通报34宗麻疹确诊病例。《星期日泰晤士报》则指出，恩菲尔德7间学校与1间托儿所总计通报60宗疑似病例。

UKHSA流行病学顾问萨利巴（Vanessa Saliba）直言，麻疹对任何孩子来说都是严重疾病，对某些人还可能导致长期并发症、甚至面临死亡，但这完全可以透过接种两剂MMRV疫苗（结合麻疹、腮腺炎、德国麻疹、水痘的疫苗）来预防，呼吁家长务必确保孩子接种疫苗。

目前全英格兰已累积96宗确诊，其中3/4为10岁以下孩童。在这波麻疹疫情爆发之际，英国MMRV疫苗接种率正在下降，当前约只有84%的孩童在5岁之前接种2剂疫苗，远低于预防疫情爆发所需的95%接种率。根据官方去年8月的资料，恩菲尔德正是MMRV疫苗接种率最低的地区之一。

无特效药但可靠疫苗预防

恩菲尔德当地诊所贴出警示公告称，麻疹疫情快速蔓延，每5名孩童就有1人需住院治疗，且这些个案均未完整接种疫苗。当地官员卡齐莫格鲁（Alev Cazimoglu）指出，麻疹是已知传染性最强的疾病之一，「传染力大约是新冠肺炎的6倍」。

目前尚无针对麻疹的特效药，只能透过接种疫苗来预防感染。根据英国衞生安全局模拟分析，伦敦若爆发大规模疫情，感染人数恐达4万至16万人。

麻疹透过咳嗽、打喷嚏以及接触受污染的表面传播，因此在学校环境中极其容易传染，初期症状包括高烧、流鼻涕、打喷嚏、咳嗽及眼睛发红泛泪，几天后通常会出现斑块状的红褐色皮疹，从脸部开始并蔓延至全身。麻疹是一种高度传染性的病毒性疾病，极易在未完整接种疫苗的人群中传播，尽管多数感染者能康复，但仍有引发严重并发症的可能性存在，如肺炎、脑炎，且在极罕见情况下甚至会导致长期残疾或死亡。