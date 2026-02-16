Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争｜泽连斯基要求停火2个月安排选举 俄称愿确保投票日不发动攻击

即时国际
更新时间：15:50 2026-02-16 HKT
发布时间：15:50 2026-02-16 HKT

乌克兰总统泽连斯基在慕尼黑安全会议期间表示，若能在美方支持下达成至少2月停火，乌克兰准备讨论举行全国选举。他强调，在战火持续之际进行投票几乎不可能，必须先确保全面停火与基本安全。

俄罗斯外交部15日回应表示，若乌克兰决定举行选举，莫斯科准备确保投票当天不发动任何攻击。

泽连斯基指出，在战事未停的情况下难以推动民主程序。 美联社
泽连斯基指出，在战事未停的情况下难以推动民主程序。 美联社

泽连斯基指出，乌克兰人民「正处于导弹之下」，战场不限于地面冲突，而是面临持续远程打击，在战事未停的情况下难以推动民主程序。

他并直接向特朗普喊话，认为华府握有足够影响力，可向俄总统普京施压，促成暂时停火。他表示，只要停火实现，乌克兰国会可调整相关法律，必要时举行选举。

乌克兰民众要求俄方释放战俘。 美联社
乌克兰民众要求俄方释放战俘。 美联社
一名乌克兰女子在情人节当天追田战殁的儿子和丈夫。 美联社
一名乌克兰女子在情人节当天追田战殁的儿子和丈夫。 美联社

泽连斯基的总统任期于2024年5月20日届满，但因俄乌战争持续，根据乌克兰法律，战时状态期间禁止举行议会或总统选举。俄方曾指泽连斯基已失去合法性，要求由其他人谈判。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
7小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
影视圈
17小时前
fb香港突发事故报料区影片截图
00:21
机场离境大堂英汉捣乱 推倒智能柜枱砸烂铁柱 涉刑毁等2罪被捕
突发
4小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
2026-02-15 12:00 HKT
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
18小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
4小时前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
18小时前
2男1女疑吸太空油后停车场公然性交 16岁少女认罪判感化18个月
2男1女疑吸太空油后停车场公然性交 16岁少女认罪判感化18个月
社会
2小时前