俄乌战争｜泽连斯基要求停火2个月安排选举 俄称愿确保投票日不发动攻击

乌克兰总统泽连斯基在慕尼黑安全会议期间表示，若能在美方支持下达成至少2月停火，乌克兰准备讨论举行全国选举。他强调，在战火持续之际进行投票几乎不可能，必须先确保全面停火与基本安全。

俄罗斯外交部15日回应表示，若乌克兰决定举行选举，莫斯科准备确保投票当天不发动任何攻击。

泽连斯基指出，在战事未停的情况下难以推动民主程序。 美联社

泽连斯基指出，乌克兰人民「正处于导弹之下」，战场不限于地面冲突，而是面临持续远程打击，在战事未停的情况下难以推动民主程序。

他并直接向特朗普喊话，认为华府握有足够影响力，可向俄总统普京施压，促成暂时停火。他表示，只要停火实现，乌克兰国会可调整相关法律，必要时举行选举。

乌克兰民众要求俄方释放战俘。 美联社

一名乌克兰女子在情人节当天追田战殁的儿子和丈夫。 美联社

泽连斯基的总统任期于2024年5月20日届满，但因俄乌战争持续，根据乌克兰法律，战时状态期间禁止举行议会或总统选举。俄方曾指泽连斯基已失去合法性，要求由其他人谈判。