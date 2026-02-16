Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新潟柏崎刈羽核电站试发电 东电核电站相隔14年将恢复供电

更新时间：12:54 2026-02-16
发布时间：12:54 2026-02-16

日本东京电力公司位于新潟县的柏崎刈羽核电站6号机组，正进行试验性发电和输电，周一晚8时前后正式发电和输电，将向首都圈和静冈县东部输送电力，是东电核电站相隔约14年后，再度恢复供电。6号机组是福岛第一核电站事故后东电重启的首座核电站。

向首都圈和静冈县东部输电

东电指，6号机组周日晚7点10分开始用反应堆热量产生的蒸汽驱动涡轮，确认无异常声响和震动后，周一凌晨2点55分将发电机接入输电线，开始供电，计划将输出功率提升至约20%。

柏崎刈羽核电站6号机组将向首都圈和静冈县东部输送电力。路透社
试验输电后，先将发电机从输电网上断开，并重新连接，用约1天时间将输出功率提升至约50%，之后会再次从送电网上断开，并停止反应堆，检查设备是否因温度变化和震动出现异常。

福岛核事故后首座核电站重启

6号机组在上月21日重启，是2011年福岛核事故后东电首座重启的核电站，但由于出现异常警报，反应堆重启后不足1日后停运，约半个月后于上周一（9日）再度重启。

东电计划本月下旬以最大输出功率运转6号机组，若无问题，预计3月18日从试验运转改为商业运转。

福岛第一及第核电站机组全报废

福岛县的福岛一核全部6座机组和福岛第二核电站全部4座机组的反应堆已报废，青森县的东通核电站建设工程自2011年起停工。

东电的核电站中，继柏崎刈羽6号机组之后有望重启的仅有同样功率且一起通过了原子能规制委员会审查的7号机组。

