极端减肥实验 | 逾300磅胖汉为减肥自困房间 全程直播「一年不出门」
更新时间：12:14 2026-02-16 HKT
发布时间：12:14 2026-02-16 HKT
发布时间：12:14 2026-02-16 HKT
美国犹他州49岁男子博伊斯（Skip Boyce）为了减肥，自1月10日开始把自己关在房间，正式展开为期365天的极端隔离实验，期间在YouTube开启24小时直播。他希望透过这项挑战重建人生，建立良好习惯。消息曝光后，在网上引发热议。
博伊斯目前体重315磅，他希望透过今次实验，能够减到205磅。为了展开这个挑战，他重新布置家中本来就有浴室的房间，放了简单的健身设备，希望能够让自己在这一年的过程当中减肥成功。
隔离后更规律 成功戒可乐
他说，开始隔离后，不只变得更规律运动、饮食更健康，甚至也戒掉一直以来爱喝可乐的习惯。
他在YouTube开启24小时直播，接下来这一年的生活全都公开在世人眼前，希望能够因此调整生活节奏。
博伊斯强调，在这段时间内，他不会离开房间，也不会关直播，不论是睡觉、运动、阅读、写作还是煮饭，全都在房间内完成。
妻子支持 帮忙送食材到房门
他表示，妻子非常支持他的决定，认为只是隔著一个房门应该不会对双方感情有所影响。虽然他要在房间内自给自足，其实还是要靠妻子帮他把食材送到门口，但博伊斯会自己料理健康的食物来减重。
他表示，自己这么做不是为了引人注意，只是过去2年身心状况都很差，他希望透过极端的限制来改掉坏习惯、重建自律与生活节奏。
计划明年1月出关
不过，许多网民认为长期与外界隔离，可能会造成负面心理影响。有人留言：「人需要阳光、社交、空气与活动，这挑战不是自律，是慢性伤害。」
面对外界质疑，博伊斯说自己还是会坚持计划，将努力到2027年1月10日才会结束这项挑战。
最Hit
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
2026-02-15 12:00 HKT