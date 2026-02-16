Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Seedance 2.0︱AI生成毕彼特汤告鲁斯对打 荷里活斥侵权

更新时间：09:46 2026-02-16 HKT
发布时间：09:46 2026-02-16 HKT

中国公司字节跳动（ByteDance）上周发布AI影片生成模型Seedance 2.0，可透过文字指令生成最长15秒影片，目前已在中国剪映（Jianying）上线，并预计扩大至全球CapCut用户。一段由该AI模型生成的、描绘毕彼特（Brad Pitt）与汤告鲁斯（Tom Cruise）在城市桥梁废墟上激烈对决的影片，显得非常逼真，迅速引发荷里活强烈反弹。美国电影协会（MPA）及美国演员工会（SAG-AFTRA）怒斥此举公然侵权。

有用户在X平台上传影片，显示汤告鲁斯与毕彼特打斗画面，并称仅用「2行指令」生成。这段片极似真实场景，而且品质出色，引发美国电影界相关人士担忧，恐不仅荷里活陷入困境，巨星亦面临风险。

死侍监制：「我们可能完了」

《死侍》（Deadpool）编剧兼监制Rhett Reese在社交平台转发片段，并表达对业界人士未来生计的担忧，写道：「我不想这么说，但我们可能完了。」

美国电影协会行政总裁里夫金（Charles Rivkin）称，中国AI模型Seedance 2.0在短短即一天内大规模、未经授权使用美国版权保护作品，是对创作者权益与美国数百万相关工作机会的漠视，要求字节跳动立即停止侵权行为。

美国演员工会也谴责该模型助长明目张胆的侵权行为，并称侵权行为包括未经授权使用美国演员的声音与肖像。该组织代表16万名演员、创意人士等，斥此举「不可接受」，削弱人才谋生能力，无视法律伦理。

迪士尼要求字节跳动停止侵权

针对Seedance生成影片中已出现迪士尼（Disney）旗下角色，包括蜘蛛侠（Spider-Man）、Darth Vader与Grogu。

迪士尼已向字节跳动发出停止侵权通知函，指控这是对迪士尼知识产权的「虚拟抢劫」，并批评其未经授权复制、散布并制作衍生作品。

